Переможці "Євробачення-2024" Nemo розповіли про "божевільний досвід" в Україні: чим їх нагодували

Slava Kot
Переможці "Євробачення-2024" зі Швейцарії Nemo відвідали Київ у межах свого європейського туру, під час якого презентують дебютний альбом Arthouse. У столиці артисти не лише виступили, а й познайомилися з українською культурою та гастрономією. І, схоже, перше знайомство з національною кухнею вони запам’ятають надовго.
Nemo у ресторані Клопотенка їли борщ та бджіл. Фото з відкритих джерел
У перший день візиту Nemo завітали до ресторану "Сто років тому вперед" від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Саме тут музиканти спробували борщ, а також страву, яка викликала у Nemo неабияке здивування — їстівних бджіл. Про враження гості розповіли у своєму Instagram.
У коментарі Новини.LIVE Nemo поділилися, що українська кухня справила на них велике враження, а незвична страва лише додала вражень від подорожі. Також переможці "Євробачення-2024" заявили, що хочуть спробувати якомога більше українських страв, поки перебувають в Україні.
