Переможці "Євробачення-2024" Nemo розповіли про "божевільний досвід" в Україні: чим їх нагодували

Nemo під час візиту до Києва скуштували борщ і їстівних бджіл у ресторані Євгена Клопотенка. Артисти назвали це "божевільним досвідом".

12 жовтня 2025, 17:25
Переможці "Євробачення-2024" зі Швейцарії Nemo відвідали Київ у межах свого європейського туру, під час якого презентують дебютний альбом Arthouse. У столиці артисти не лише виступили, а й познайомилися з українською культурою та гастрономією. І, схоже, перше знайомство з національною кухнею вони запам’ятають надовго.

Переможці "Євробачення-2024" Nemo розповіли про "божевільний досвід" в Україні: чим їх нагодували

Nemo у ресторані Клопотенка їли борщ та бджіл. Фото з відкритих джерел

У перший день візиту Nemo завітали до ресторану "Сто років тому вперед" від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Саме тут музиканти спробували борщ, а також страву, яка викликала у Nemo неабияке здивування — їстівних бджіл. Про враження гості розповіли у своєму Instagram.

"Євген Клопотенко для нас готував борщ і бджіл", — написали музиканти у сторіз.

Переможці ”Євробачення-2024” Nemo розповіли про ”божевільний досвід” в Україні: чим їх нагодували - фото 2

Nemo у ресторані Клопотенка їли борщ та бджіл

У коментарі Новини.LIVE Nemo поділилися, що українська кухня справила на них велике враження, а незвична страва лише додала вражень від подорожі. Також переможці "Євробачення-2024" заявили, що хочуть спробувати якомога більше українських страв, поки перебувають в Україні.

"Ми їли борщ і якихось бджіл… Ми зустріли Клопотенка і їли його бджіл. Він зробив бджіл. Це був божевільний досвід. Ще борщ та інші страви. Багато української їжі, мені все сподобалося. Хочемо скуштувати все можливе, поки ми тут", — сказали Nemo.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про британця, який шокував заявою про страшну небезпеку борщу. За його словами, головна "небезпека" борщу полягає у великих каструлях, у яких його зазвичай готують українці.

Також "Коментарі" писали, що Nemo зі Швейцарії з незвичайним прапором з'явилися на Євробаченні. Що він означає.



