Победительница "Від пацанки до панянки" похудела на 15 кг после проекта (ФОТО)

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Любовь Блажко
Победительницей четвортого сезона реалити-шоу "Від пацанки до панянки" стала Женя Мазур. И после окончания проекта, девушка не перестает упорно работать над собой и рассказывать поклонникам о своих достижениях. Так, Женя поделилась, что похудела на 15 килограмм и переехала в Одессу. Об этом она рассказала в своем интервью "Обозревателю".
Женя Мазур. Фото: obozrevatel
Девушка призналась, что прошла длительное лечение после наркомании, поэтому теперь она больше не употребляет запрещенные вещества.
Также победительница проекта заявила, что уже не может дождаться, когда начнется пятый сезон шоу. Она добавила, что дала новым участницам несколько ценных советов.
Главное – это поверить в себя после того, как каждая "пацанка" выйдет за двери Школы леди. Только вера в собственные силы и постоянная работа над собой помогут добиться желаемых результатов. Когда девушки готовы будут полностью отказаться от старого образа жизни, только тогда придет все лучшее и светлое.
Как сообщало издание "Комментарии", звезда "Від пацанки до панянки" впервые стала мамой. Алина Шевченко участвовала в четвертом сезоне этого проекта Нового канала. На шоу девушка запомнилась зрителям по прозвищу "ДвеЗвезды" — так ее прозвали другие "пацанки". Утром 15 сентября она родила сына.
Молодая мама рассказала, что схватки у нее начались приблизительно за три часа до родов. Раньше у нее уже были ложные схватки, поэтому она не была уверена, что нужно ехать в роддом.
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