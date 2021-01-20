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Победительница "Від пацанки до панянки" похудела на 15 кг после проекта (ФОТО)

Девушка признается, что начала абсолютно новую жизнь

сегодня, 14:02
Автор:

Любовь Блажко

Победительницей четвортого сезона реалити-шоу "Від пацанки до панянки" стала Женя Мазур. И после окончания проекта, девушка не перестает упорно работать над собой и рассказывать поклонникам о своих достижениях. Так, Женя поделилась, что похудела на 15 килограмм и переехала в Одессу. Об этом она рассказала в своем интервью "Обозревателю". 

Победительница "Від пацанки до панянки" похудела на 15 кг после проекта (ФОТО)

Женя Мазур. Фото: obozrevatel

Девушка призналась, что прошла длительное лечение после наркомании, поэтому теперь она больше не употребляет запрещенные вещества.

"Я изменилась, больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость. Хоть наркомания – болезнь, с которой я борюсь до сих пор каждый день, верю, я сильнее ее", – сказала Женя. 

Также победительница проекта заявила, что уже не может дождаться, когда начнется пятый сезон шоу. Она добавила, что дала новым участницам несколько ценных советов. 

Главное – это поверить в себя после того, как каждая "пацанка" выйдет за двери Школы леди. Только вера в собственные силы и постоянная работа над собой помогут добиться желаемых результатов. Когда девушки готовы будут полностью отказаться от старого образа жизни, только тогда придет все лучшее и светлое. 

"Необходимо помнить, как было тяжело вылезать из болота", – сказала Женя Мазур.

Победительница ”Від пацанки до панянки” похудела на 15 кг после проекта (ФОТО) - фото 2
Победительница ”Від пацанки до панянки” похудела на 15 кг после проекта (ФОТО) - фото 3
Победительница ”Від пацанки до панянки” похудела на 15 кг после проекта (ФОТО) - фото 4

Как сообщало издание "Комментарии", звезда "Від пацанки до панянки" впервые стала мамой. Алина Шевченко участвовала в четвертом сезоне этого проекта Нового канала. На шоу девушка запомнилась зрителям по прозвищу "ДвеЗвезды" — так ее прозвали другие "пацанки". Утром 15 сентября она родила сына. 

Молодая мама рассказала, что схватки у нее начались приблизительно за три часа до родов. Раньше у нее уже были ложные схватки, поэтому она не была уверена, что нужно ехать в роддом. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/pobeditelnitsa-vid-patsanki-do-panyanki-pohudela-na-15-kg-posle-proekta-foto.htm
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