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«Растворилась в нежности и любви»: звезда «Від пацанки до панянки» впервые стала мамой

Девушка призналась, что ее любимый очень счастлив, что стал отцом

сегодня, 19:22
Автор:

Любовь Блажко

Алина Шевченко участвовала в четвертом сезоне этого проекта. На шоу девушка запомнилась зрителям по прозвищу "ДвеЗвезды" - так ее прозвали другие "пацанки". Утром 15 сентября она родила сына, передает издание obozrevatel.

«Растворилась в нежности и любви»: звезда «Від пацанки до панянки» впервые стала мамой

Алина Шевченко. Фото: tv

Молодая мама рассказала, что схватки у нее начались приблизительно за три часа до родов. Раньше у нее уже были ложные схватки, поэтому она не была уверена, что нужно ехать в роддом. 

"Я просидела дома 2 часа, затем мы вызвали такси и поехали. Врачи сказали, что у меня уже полное раскрытие и сразу отправили в родильный зал. Все произошло очень быстро. Когда я впервые взяла сына на руки, буквально растворилась в нежности и любви" , – поделилась экс-пацанка. 

Алина добавила, что они с мужем планировали партнерские роды. Но отсутствие нужных анализов, которые в таком случае необходимо сдавать мужьям, не позволило им этого сделать. Но это не помешало молодой семье порадоваться и запомнить этот день на всю жизнь. Шевченко рассказала, что ее возлюбленный очень рад появлению на свет сыночка.  


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Дневники вампира" стала мамой во второй раз.


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