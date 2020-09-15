«Растворилась в нежности и любви»: звезда «Від пацанки до панянки» впервые стала мамой

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Любовь Блажко
Алина Шевченко участвовала в четвертом сезоне этого проекта. На шоу девушка запомнилась зрителям по прозвищу "ДвеЗвезды" - так ее прозвали другие "пацанки". Утром 15 сентября она родила сына, передает издание obozrevatel.
Алина Шевченко. Фото: tv
Молодая мама рассказала, что схватки у нее начались приблизительно за три часа до родов. Раньше у нее уже были ложные схватки, поэтому она не была уверена, что нужно ехать в роддом.
Алина добавила, что они с мужем планировали партнерские роды. Но отсутствие нужных анализов, которые в таком случае необходимо сдавать мужьям, не позволило им этого сделать. Но это не помешало молодой семье порадоваться и запомнить этот день на всю жизнь. Шевченко рассказала, что ее возлюбленный очень рад появлению на свет сыночка.
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