«Растворилась в нежности и любви»: звезда «Від пацанки до панянки» впервые стала мамой

Алина Шевченко участвовала в четвертом сезоне этого проекта. На шоу девушка запомнилась зрителям по прозвищу "ДвеЗвезды" - так ее прозвали другие "пацанки". Утром 15 сентября она родила сына, передает издание obozrevatel.

Алина Шевченко. Фото: tv

Молодая мама рассказала, что схватки у нее начались приблизительно за три часа до родов. Раньше у нее уже были ложные схватки, поэтому она не была уверена, что нужно ехать в роддом.

"Я просидела дома 2 часа, затем мы вызвали такси и поехали. Врачи сказали, что у меня уже полное раскрытие и сразу отправили в родильный зал. Все произошло очень быстро. Когда я впервые взяла сына на руки, буквально растворилась в нежности и любви" , – поделилась экс-пацанка.

Алина добавила, что они с мужем планировали партнерские роды. Но отсутствие нужных анализов, которые в таком случае необходимо сдавать мужьям, не позволило им этого сделать. Но это не помешало молодой семье порадоваться и запомнить этот день на всю жизнь. Шевченко рассказала, что ее возлюбленный очень рад появлению на свет сыночка.





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