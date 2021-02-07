Побеждал Мухаммеда Али: в США умер легендарный боксер

На 68-м году жизни перестало биться сердце американского боксера, олимпийского чемпиона Леона Спинкса. Ему не удалось победить онкологическое заболевание.

Умер Леон Спинкс (фото из открытых источников)

В 2019 году стало известно, что у знаменитости диагностирован рак простаты четвертой стадии. Он перенес несколько операций и прошел курс реабилитации, но к сожалению, заболевание так и не отступило. Обстоятельства его смерти не сообщаются.

Известно, что Леон Спинкс занялся профессиональным боксом в 1977 году и спустя год получил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера-профессионала Мохаммеда Али. Этот поединок по версии журнала "Ринг" получил статус "бой года". Впрочем, Мохаммед Али не смог смириться с поражением и потребовал реванша, который без труда выиграл.

Отмечается, что Леон Спинкс ушел в отставку в 1995 году с рекордными 26 победами, 17 поражениями и тремя ничьими. После окончания карьеры у него начались материальные трудности, и он занялся низкоквалифицированным трудом. В конце 1990-х он несколько раз был привлечен к уголовной ответственности за мелкие правонарушения.

В 2012 году у боксера диагностировали сокращение мозга, вероятно вызванное ударами, которые он получил во время своей карьеры. Также Спинкс дважды в 2014 году был госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса для операции из-за проблем с брюшной полостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 4 февраля на 102-м году жизни скончался Михаил Суркис, отец бизнесменов, владельцев футбольного клуба "Динамо" Григория и Игоря Суркисов.

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