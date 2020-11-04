"Побробую, пока есть время": Евгений Кошевой кардинально сменил имидж (фото)

Популярный украинский комик решил воспользоваться карантином для того, чтобы поэкспериментировать со своей внешностью. Кошевой заявил, что перестал бриться, а также хочет снова отрастить волосы.

Евгений Кошевой. Фото: dynamo.kiev.ua

Первыми результатами своего перевоплощения юморист поделился на своей странице в социальных сетях, опубликовав соответствующую фотографию. Он выложил селфи, на котором можно увидеть короткие волосы и усы с бородкой.

"Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!", — написал Кошевой.





Евгений Кошевой является известным украинским актером, юмористом и шоуменом, а с 2012 года еще и членом жюри в развлекательной программе "Рассмеши комика". Карьеру комика он начал еще в студенческие годы, когда стал участником команды "КВН".

Побрился наголо Евгений в 2001 году, чтобы изобразить на сцене Витаса и Александра Розенбаума, но интересно, что этот номер так и не вышел в эфир. Он рассказал, что у него были русые волосы, но после этого они так и не отросли заново. Похоже, что именно сейчас шоумен решил наверстать упущенное.

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