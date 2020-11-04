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"Побробую, пока есть время": Евгений Кошевой кардинально сменил имидж (фото)

Юморист отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

сегодня, 17:14
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский комик решил воспользоваться карантином для того, чтобы поэкспериментировать со своей внешностью. Кошевой заявил, что перестал бриться, а также хочет снова отрастить волосы.

"Побробую, пока есть время": Евгений Кошевой кардинально сменил имидж (фото)

Евгений Кошевой. Фото: dynamo.kiev.ua

Первыми результатами своего перевоплощения юморист поделился на своей странице в социальных сетях, опубликовав соответствующую фотографию. Он выложил селфи, на котором можно увидеть короткие волосы и усы с бородкой.

"Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!", — написал Кошевой.


Евгений Кошевой является известным украинским актером, юмористом и шоуменом, а с 2012 года еще и членом жюри в развлекательной программе "Рассмеши комика". Карьеру комика он начал еще в студенческие годы, когда стал участником команды "КВН". 

Побрился наголо Евгений в 2001 году, чтобы изобразить на сцене Витаса и Александра Розенбаума, но интересно, что этот номер так и не вышел в эфир. Он рассказал, что у него были русые волосы, но после этого они так и не отросли заново. Похоже, что именно сейчас шоумен решил наверстать упущенное. 

Как сообщал портал "Комментарии", Кошевой заявил, что Квартал-95 готов принять возвращение Зеленского после президентского срока. По словам Кошевого, Зеленский сможет вернуться на должность, которую занимал до своего президентства, а именно — художественный руководитель. Также Евгений добавил, что с удовольствием отдаст действующему президенту свою должность.


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Источник: https://www.instagram.com/evgenii.koshevoi/?hl=ru
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