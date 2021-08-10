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Главная Новости Звезды персона Почему Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира
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Почему Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

Один из самых зажиточных бизнесменом Земли теряет часть своего дохода из-за развода с женой Мелиндой

сегодня, 19:24
Автор:

Вечканова Елена

Своеобразная гонка миллиардеров продолжается даже в финансовом плане. Если Ричард Брэнсон соревнуется с Джеффом Безосом за право называться первым богачом, осуществившим полет в космос, то у Билла Гейтса — другие заботы. По информации Forbes, Гейтс уступил четвертое место в списке самых богатых людей мира Марку Цукербергу.

Почему Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

Билл Гейтс уже не четвертый в списке самых богатых людей мира. Фото: Markus Schreiber

Главная причина подобных "перестановок" в рейтинге богачей кроется в недавнем разводе Билла Гейтса. Бизнесмену приходится делить часть накоплений, нажитых в браке, со своей экс-супругой Мелиндой. Именно поэтому за два последних "захода" адвокатов счет Гейтса стал "легче" на 5,6 млрд долларов.

Мелинда получила после развода значительную часть акций компаний Deere & Co, которые контролировала корпорация Cascade Investment LLC, а также AutoNation.

Отмечается, что это — не последний "трансфер", который Билл Гейтс должен будет осуществить по отношению к бывшей жене. Общая же сумма, которая должна прийти на счета Мелинды, пока не сообщается. Инсайдерские информаторы утверждают, что, вероятно, часть денег женщина получит в виде недвижимости или доли в частных компаниях. Подобные же данные могут быть скрыты от общего обнародования.

Добавим, что сейчас общее состояние Гейтса оценивается в около 129,6 млрд долларов. Это совсем слегка не дотягивает до общей стоимости акций компании Facebook, принадлежавшей Марку Цукербергу, который на данный момент и обгоняет Гейтса в общем списке богачей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими откровениями насчет встреч с человеком, подозреваемым в педофилии, совсем недавно поделился Гейтс. В чем раскаивается миллиардер, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что Билл Гейтс считает главными ошибками человечества в борьбе с коронавирусной пандемией.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2021/08/09/bill-gates-is-no-longer-the-fourth-richest-person-in-the-world-after-stock-transfers-to-melinda-french-gates/?sh=3ee1939d3b35
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