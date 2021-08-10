Почему Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

BTC/USD
44785.30
ETH/USD
3068.58
LTC/USD
159.41
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Своеобразная
гонка миллиардеров продолжается даже в финансовом плане. Если Ричард Брэнсон
соревнуется с Джеффом Безосом за право называться первым богачом, осуществившим
полет в космос, то у Билла Гейтса — другие заботы. По информации Forbes, Гейтс уступил четвертое место в списке самых
богатых людей мира Марку Цукербергу.
Билл Гейтс уже не четвертый в списке самых богатых людей мира. Фото: Markus Schreiber
Главная причина
подобных "перестановок" в рейтинге богачей кроется в недавнем разводе Билла Гейтса. Бизнесмену приходится делить часть накоплений, нажитых в браке, со своей экс-супругой
Мелиндой. Именно поэтому за два последних "захода" адвокатов счет Гейтса стал "легче"
на 5,6 млрд долларов.
Мелинда получила
после развода значительную часть акций компаний Deere & Co, которые
контролировала корпорация Cascade Investment LLC, а также AutoNation.
Отмечается, что
это — не последний "трансфер", который Билл Гейтс должен будет осуществить по
отношению к бывшей жене. Общая же сумма, которая должна прийти на счета Мелинды,
пока не сообщается. Инсайдерские информаторы утверждают, что, вероятно, часть
денег женщина получит в виде недвижимости или доли в частных компаниях.
Подобные же данные могут быть скрыты от общего обнародования.
Добавим, что
сейчас общее состояние Гейтса оценивается в около 129,6 млрд долларов. Это совсем
слегка не дотягивает до общей стоимости акций компании Facebook, принадлежавшей Марку Цукербергу, который на данный момент и обгоняет
Гейтса в общем списке богачей.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какими откровениями насчет встреч с человеком, подозреваемым в педофилии, совсем недавно поделился Гейтс. В чем раскаивается миллиардер, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, что Билл Гейтс считает главными ошибками человечества в борьбе с коронавирусной пандемией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости