Почему Билл Гейтс опустился в списке самых богатых людей мира

Своеобразная гонка миллиардеров продолжается даже в финансовом плане. Если Ричард Брэнсон соревнуется с Джеффом Безосом за право называться первым богачом, осуществившим полет в космос, то у Билла Гейтса — другие заботы. По информации Forbes, Гейтс уступил четвертое место в списке самых богатых людей мира Марку Цукербергу.



Билл Гейтс уже не четвертый в списке самых богатых людей мира. Фото: Markus Schreiber

Главная причина подобных "перестановок" в рейтинге богачей кроется в недавнем разводе Билла Гейтса. Бизнесмену приходится делить часть накоплений, нажитых в браке, со своей экс-супругой Мелиндой. Именно поэтому за два последних "захода" адвокатов счет Гейтса стал "легче" на 5,6 млрд долларов.

Мелинда получила после развода значительную часть акций компаний Deere & Co, которые контролировала корпорация Cascade Investment LLC, а также AutoNation.

Отмечается, что это — не последний "трансфер", который Билл Гейтс должен будет осуществить по отношению к бывшей жене. Общая же сумма, которая должна прийти на счета Мелинды, пока не сообщается. Инсайдерские информаторы утверждают, что, вероятно, часть денег женщина получит в виде недвижимости или доли в частных компаниях. Подобные же данные могут быть скрыты от общего обнародования.

Добавим, что сейчас общее состояние Гейтса оценивается в около 129,6 млрд долларов. Это совсем слегка не дотягивает до общей стоимости акций компании Facebook, принадлежавшей Марку Цукербергу, который на данный момент и обгоняет Гейтса в общем списке богачей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими откровениями насчет встреч с человеком, подозреваемым в педофилии, совсем недавно поделился Гейтс. В чем раскаивается миллиардер, читайте в нашем материале.

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