Почему дети Майкла Джексона до сих пор не получили все его наследие

Прошло более 16 лет от смерти Майкла Джексона, однако его дети до сих пор не получили полного доступа к наследию одного из самых успешных артистов в истории музыки. Несмотря на грандиозное состояние и коммерческий успех, юридическая история вокруг имущества Джексона оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Майкл Джексон. Фото из открытых источников

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, оставив после себя сотни миллионов долларов. Но вместо того, чтобы сразу перенять имущество, его наследники получили длительные юридические процедуры, споры и конфликты с соисполнителями завещания. Для управления наследственным имуществом были назначены старые партнеры музыканта Джон Бранка и Джон Макклейн. Именно они контролируют финансовые решения, инвестиции и налоговые вопросы, связанные с именем Джексона.

В этом году дочь певца Пэрис Джексон подала иск против соисполнителей, обвинив их в ненадлежащем управлении наследием и злоупотреблении полномочиями. Однако суд отклонил часть ее обвинений, указав на процедурные недостатки. Представитель Пэрис заявил Entertainment Weekly, что это решение "не влияет на факты" и что семья "продолжит добиваться справедливого отношения".

Несмотря на юридические споры, основным препятствием остается не суд, а налоговые требования. Чтобы полноценно распределить наследство, исполнители должны согласовать с налоговой службой США точную стоимость активов Джексона на момент смерти.

В завещании, которое Джексон подписал в 2002 году, он указал, что все имущество переходит в семейный траст, а получателями в конце станут трое детей (Принс Майкл, Пэрис Джексон и Принс Майкл II, рожденный от суррогатной матери в 2002 году) и мать Кэтрин Джексон. Бывшая жена Дебби Роу, мать двоих его детей, в завещании не упоминается. Отец Джозеф Джексон тоже не получает ни одной доли.

Несмотря на задержку распределения наследства, дети и мать Джексона получают регулярные выплаты из фонда, а имущество певца продолжает генерировать огромные доходы. По оценке Forbes, только через три года после смерти певца наследство выросло более чем на 500 миллионов долларов. Это произошло благодаря документальному фильму, прибыли от последнего тура певца, контракту с Sony, а также другим коммерческим проектам.

