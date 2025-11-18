Чому діти Майкла Джексона досі не отримали всю його спадщину

Минуло понад 16 років від смерті Майкла Джексона, однак його діти досі не отримали повний доступ до спадщини одного з найуспішніших артистів в історії музики. Попри грандіозні статки та комерційний успіх, юридична історія навколо майна Джексона виявилась складнішою, ніж здавалося на перший погляд.

Майкл Джексон. Фото з відкритих джерел

Майкл Джексон помер у 2009 році у віці 50 років, залишивши після себе сотні мільйонів доларів. Але замість того, щоб одразу перейняти майно, його спадкоємці отримали тривалі юридичні процедури, податкові суперечки та конфлікти зі співвиконавцями заповіту. Для управління спадковим майном були призначені давні партнери музиканта Джон Бранка та Джон Макклейн. Саме вони контролюють фінансові рішення, інвестиції та податкові питання, пов’язані з іменем Джексона.

Цього року дочка співака Періс Джексон подала позов проти співвиконавців, звинувативши їх у неналежному управлінні спадщиною та зловживанні повноваженнями. Проте суд відхилив частину її звинувачень, вказавши на процедурні недоліки. Представник Періс заявив Entertainment Weekly, що це рішення "не впливає на факти" та що родина "продовжить добиватися справедливого ставлення".

Попри юридичні суперечки, основною перешкодою залишається не суд, а податкові вимоги. Для того, щоб повноцінно розподілити спадщину, виконавці мають узгодити з податковою службою США точну вартість активів Джексона на момент смерті.

У заповіті, який Джексон підписав у 2002 році, він указав, що усе майно переходить у сімейний траст, а отримувачами врешті стануть троє дітей (Прінс Майкл, Періс Джексон та Прінс Майкл II, народжений від сурогатної матері у 2002 році) та мати Кетрін Джексон. Колишня дружина Деббі Роу, мати двох його дітей, у заповіті не згадується. Батько Джозеф Джексон також не отримує жодної частки.

Попри затримку розподілу спадщини, діти та мати Джексона отримують регулярні виплати з фонду, а майно співака продовжує генерувати величезні прибутки. За оцінкою Forbes, лише за три роки після смерті співака спадок виріс на понад 500 мільйонів доларів. Це сталося завдяки документальному фільму, прибутку від останнього туру співака, контракт із Sony, а також інших комерційних проєктів.

