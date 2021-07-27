Почему дочь известной певицы обратилась за помощью к психотерапевту после первого концерта

Королева ночи украинского шоу-бизнеса призналась, что ее старшая дочь Маша пошла к психотерапевту после первого концерта своей группы "Швы". Через ненормативную лексику в песнях много корреспондентов в социальной сети раскритиковали 16-летнюю Машу Полякову и ее панк-рок-группу. Об этом Ольга Полякова написала в своем Instagram. Ольга Полякова и ее дочь Маша (фото из открытых источников) Известная украинская певица поделилась со своими фанами, что после общения с врачом, оказалось, что человек хочет доказать и показать своим родным на что он способен.

По словам Поляковой, с одной стороны это-хороший двигатель для мотивации, а с другой — эта необходимость провоцирует агрессию и апатию, которая сопровождает человека длительное время. По ее мнению, капелька любви и поддержки от родных может многое изменить. Кроме этого, Полякова обратилась к родителям, чтобы те любили и всегда поддерживали своих потомков. "Давайте просто любить", — подытожила Полякова.

Известно, что после своего дебютного концерта группа 16-летней Маши Поляковой "Швы" вызвал очень разную реакцию в социальных сетях, в частности, через использование брани в своих песнях. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Полякова рассказала о личной жизни ее старшей дочери. Популярная артистка Оля Полякова рассказала немного о своей дочери Маше. В Instagram Stories Полякова показала, как Маша отвечала неохотно и коротко на мамины вопросы. Девушка занята своими делами и не очень хочет отвлекаться на общение с мамой. На вопрос мамы о парне, Маша ответила отрицательно и без подробностей, хотя рассказывала, что встречается с парнем. Потом мама с дочкой немного поговорили на английском и спели несколько слов популярной песни.





Девушка занята своими делами и не очень хочет отвлекаться на общение с мамой. На вопрос мамы о парне, Маша ответила отрицательно и без подробностей, хотя рассказывала, что встречается с парнем. Потом мама с дочкой немного поговорили на английском и спели несколько слов популярной песни.

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