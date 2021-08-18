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Почему «Джеймс Бонд» хочет оставить детей без наследства

Известный британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший Джеймса Бонда, решил не оставлять своим детям миллионное состояние

18 августа 2021, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

53-летний актер, звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэниел Крэйг сделал неожиданное заявление относительно своего 160-миллионного состояния. Оказывается, что знаменитость не собирается оставлять наследство своим дочерям.

Почему «Джеймс Бонд» хочет оставить детей без наследства

Дэниел Крэйг / Фото: Samir Hussein / Getty Images

Как сообщает издание Page Six, Дэниел Крейг считает неправильным оставлять детям в наследство большие суммы. Его философия заключается в том, чтобы потратить все заработанные средства на добрые дела либо раздать их перед смертью. Он вспомнил поговорку: "Если ты умрешь богатым, ты проиграешь".

"Джеймс Бонд" привел в пример американского предпринимателя Эндрю Карнеги, который перед смертью раздал более 11 миллиардов долларов. Промышленник придерживался теории, что первую половину жизни человек должен зарабатывать деньги, а вторую — раздавать заработанное. 

К слову, состояние британского актера Дэниела Крейга сейчас оценивают в 160 миллионов долларов. У знаменитости есть две дочери: 29-летняя Элла, которая родилась в 1992 году в браке с актрисой Фионой Лаудон, и 3-летняя дочь от нынешней супруги Рэйчел Вайс. 

Дэниел Крейг снялся во многих успешных фильмах, но огромную популярность ему принесла роль суперагента 007 Джеймса Бонда. За первую киноленту он заработал более 3 миллионов долларов, за вторую — 7, третью — 17 и четвертую — 36 миллионов с учетом бонусов от кассовых сборов. А пятая часть уже скоро выйдет на экраны.

Напомним, что в сети появился новый тизер фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать", в котором собраны самые зрелищные сцены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дэниэл Крэйг больше не будет играть роль Джеймса Бонда.


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Источник: https://pagesix.com/2021/08/17/daniel-craig-wont-leave-inheritance-to-kids/
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