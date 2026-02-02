Почему Иван Ганзера променял столицу на деревню и отказался от политики

Пятнадцать лет назад Иван Ганзера — парень из села Калинов Харьковской области — стал первым победителем вокального шоу "Голос страны" и мгновенно обрел общенациональную узнаваемость. В 23 года его называли одним из главных открытий украинской сцены. Сегодня же певец избрал совсем другой ритм жизни.

Первый победитель шоу Голос страны Иван Ганзера

Журналисты OBOZ.UA нашли Ганзеру в Житомирской области, где он поселился подальше от крупных городов. Артист продолжает заниматься музыкой — записывает новые композиции, выступает и ведет свой YouTube-канал, однако сознательно отказался от постоянной жизни в столице.

В интервью певец признался, что еще с детства испытывал проблемы со зрением, что заставило его иначе расставлять жизненные приоритеты и фокусироваться на внутренней стойкости, а не на внешнем блеске шоу-бизнеса. Война стала отдельным испытанием для его семьи — часть близких Ивана остается на временно оккупированных территориях.

Ганзер также рассказал о своем раннем пути к самостоятельности — первые деньги он начал зарабатывать еще в 13 лет. Признался, что определенный период серьезно задумывался над участием в политике и даже рассматривал возможность баллотироваться в Верховную Раду, однако отказался от этой идеи.

Отдельное внимание певец уделил семье. У его дочери уже есть спортивные достижения и чемпионские титулы, а сам Иван называет ее главной мотивацией в жизни. Также он поделился личной историей любви, которая началась именно на проекте Голос страны и стала важным этапом его жизни вне сцены.

