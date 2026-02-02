logo_ukra

Чому Іван Ганзера проміняв столицю на село і відмовився від політики
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Іван Ганзера проміняв столицю на село і відмовився від політики

Перший переможець шоу Голос країни Іван Ганзера нині живе в українській глибинці, виховує доньку-чемпіонку, має родину в окупації та зізнається, що колись замислювався про похід у велику політику

2 лютого 2026, 00:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

П’ятнадцять років тому Іван Ганзера — хлопець із села Калинів на Харківщині — став першим переможцем вокального шоу "Голос країни" та миттєво здобув загальнонаціональну впізнаваність. У 23 роки його називали одним із головних відкриттів української сцени. Сьогодні ж співак обрав зовсім інший ритм життя.

Чому Іван Ганзера проміняв столицю на село і відмовився від політики

Перший переможець шоу Голос країни Іван Ганзера

Журналісти OBOZ.UA знайшли Ганзеру на Житомирщині, де він оселився подалі від великих міст. Артист продовжує займатися музикою — записує нові композиції, виступає та веде власний YouTube-канал, однак свідомо відмовився від постійного життя у столиці.

В інтерв’ю співак зізнався, що ще з дитинства мав проблеми із зором, що змусило його інакше розставляти життєві пріоритети та фокусуватися на внутрішній стійкості, а не на зовнішньому блиску шоу-бізнесу. Війна стала окремим випробуванням для його родини — частина близьких Івана досі залишається на тимчасово окупованих територіях.

Ганзера також розповів про свій ранній шлях до самостійності — перші гроші він почав заробляти ще у 13 років. Зізнався, що певний період серйозно замислювався над участю у політиці та навіть розглядав можливість балотуватися до Верховної Ради, однак зрештою відмовився від цієї ідеї.

Окрему увагу співак приділив родині. Його донька вже має спортивні досягнення та чемпіонські титули, а сам Іван називає її головною мотивацією в житті. Також він поділився особистою історією кохання, яка почалася саме на проєкті "Голос країни" і стала важливим етапом його життя поза сценою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американська співачка Мадонна опинилася в центрі скандалу після публікації фото, на якому вона позує в шапці-вушанці із символікою СРСР — серпом і молотом. Світлина швидко розійшлася соцмережами та викликала хвилю обурення, зокрема серед українських користувачів.



Джерело: OBOZ.UA
