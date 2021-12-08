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Почему книга популярной певицы Билли Айлиш не стала бестселлером

Популярная певица, лауреат премии «Грэмми», Билли Айлиш издала свою книгу

сегодня, 11:17
Автор:

Козлова Альбіна
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У известной певицы Билли Айлиш миллионы фолловеров. На выпуск книги Билли издатель потратил миллион долларов США. Однако книга не стала бестселлером. Об этом пишет New York Times.

Почему книга популярной певицы Билли Айлиш не стала бестселлером

Билли Айлиш, фото Twitter

В настоящее время разошелся тираж книги Билли Айлиш в твердой обложке около 64 000 экземпляров. В современном мире даже если у известного лица куча подписчиков, то это не значит, что все они купят его книги.

Поскольку каждая книга – это индивидуальное произведение искусства или культуры. Издатели все же обращают внимание на количество фолловеров автора книги в социальных сетях, ведет ли он какую-нибудь радио-, телепередачу, как развитый его канал в You Tube. Эти данные могут повлиять на то, кто получает соглашение о книге и насколько большой аванс выплачивается автору, особенно когда речь идет о документальной литературе.

"Единственное, что достоверно о количестве подписчиков, – сказал Шеннон ДеВито, директор отдела книг Barnes & Noble, – это то, что эти цифры ненадежны. Мы усвоили несколько трудных уроков, а именно: твит или публикация не обязательно продадут какую-либо книгу, если это не тот человек с правильной книгой и нужными подписчиками в нужное время".

К примеру, реализованный тираж книги Джастина Тимберлейка "Hindsight" составил 100 тысяч за три года с начала публикации. Хотя на издательство книги было потрачено более 1 миллиона долларов. В то же время, как Тимберлейк повсюду рекламировал свою книгу, продажи не росли.

Как сообщал портал "Комментарии", Билл Гейтс назвал 5 книг для чтения во время праздников. Американский предприниматель и общественный деятель посоветовал несколько книг, которые можно прочесть на праздниках или подарить кому-то. Среди них книги известных авторов Джеффа Хокинса и Мэгги О'Фаррелла.


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Источник: https://www.nytimes.com/2021/12/07/books/social-media-following-book-publishing.html
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