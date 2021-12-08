Почему книга популярной певицы Билли Айлиш не стала бестселлером

У известной певицы Билли Айлиш миллионы фолловеров. На выпуск книги Билли издатель потратил миллион долларов США. Однако книга не стала бестселлером. Об этом пишет New York Times.



Билли Айлиш, фото Twitter

В настоящее время разошелся тираж книги Билли Айлиш в твердой обложке около 64 000 экземпляров. В современном мире даже если у известного лица куча подписчиков, то это не значит, что все они купят его книги.

Поскольку каждая книга – это индивидуальное произведение искусства или культуры. Издатели все же обращают внимание на количество фолловеров автора книги в социальных сетях, ведет ли он какую-нибудь радио-, телепередачу, как развитый его канал в You Tube. Эти данные могут повлиять на то, кто получает соглашение о книге и насколько большой аванс выплачивается автору, особенно когда речь идет о документальной литературе.

"Единственное, что достоверно о количестве подписчиков , – сказал Шеннон ДеВито, директор отдела книг Barnes & Noble, – это то, что эти цифры ненадежны. Мы усвоили несколько трудных уроков, а именно: твит или публикация не обязательно продадут какую-либо книгу, если это не тот человек с правильной книгой и нужными подписчиками в нужное время ".

К примеру, реализованный тираж книги Джастина Тимберлейка "Hindsight" составил 100 тысяч за три года с начала публикации. Хотя на издательство книги было потрачено более 1 миллиона долларов. В то же время, как Тимберлейк повсюду рекламировал свою книгу, продажи не росли.

Как сообщал портал "Комментарии", Билл Гейтс назвал 5 книг для чтения во время праздников. Американский предприниматель и общественный деятель посоветовал несколько книг, которые можно прочесть на праздниках или подарить кому-то. Среди них книги известных авторов Джеффа Хокинса и Мэгги О'Фаррелла.

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