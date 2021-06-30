Почему принцы Уильям и Гарри будут открывать статую принцессы Дианы без своих жен

На официальном открытии скульптуры принцессы Уэльской, посвященной ее 60-летию, не будет много людей. Мероприятие состоится 1 июля в саду Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает ТСН.

Принцы Уильям и Гарри (фото из открытых источников)

Ранее таблоиды сообщали, что принца Уильяма на открытии будет сопровождать его жена Кэтрин. Но редактор Daily Telegraph Камилла Томини заявила, что вероятно Кэтрин не будет. Поэтому скульптуру своей матери братья откроют вдвоем.

Стало известно, что открытие скульптуры принцессы Дианы будет довольно скромным. Оно состоится в день ее 60-летия. На мероприятии не будет много людей. Принцы Уильям и Гарри выступят со своими речами. Известно, что Меган Маркл тоже не будет присутствовать, потому что она осталась с детьми в США, старшим сыном Арчи и новорожденной дочкой Лили.

Британская пресса пишет, что принц Уильям очень хотел, чтобы его дети Джордж, Шарлотта и Луи увидели скульптуру принцессы Дианы, перед открытием в спокойной атмосфере.

К слову, дизайн статуи держат в строгом секрете. Над проектом работал скульптор Йен Ренко-Бродли, который начал создавать скульптуру еще в 2017 году.

Информированные источники утверждают, что принцы очень хотели, чтобы их мать была изображена молодой и счастливой. Все это время герцогиня Кэтрин внимательно следила за реализацией этого проекта.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Американский телеканал Lifetime выпустил первый трейлер фильма о принце Гарри и его жене Меган Маркл. Киноленту назвали "Гарри и Меган: побег из дворца". Премьера запланирована на осень этого года.





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