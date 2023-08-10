Поддержавшего Путина актера из Украины выгнали из Грузии

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Лиля Воробьева
Российскую звезду, родом из Украины Виталия Гогунского, ставшего известным по роли в известном российском телесериале "Универ", как спортсмен Кузя, не пустили в Грузию.
Виталий Гогунский (фото из открытых источников)
Как информирует Обозреватель , актера остановили уже на аэродроме и вернули в террористическую Россию. СМИ утверждает, что об этом узнали российские пропагандисты, уже позже это событие подтвердил журналистам и директор упомянутого актера.
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"Актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию. На видео он уже грустный, поникший и трезвый летит в бизнесе обратным рейсом в Москву", — сообщили российские СМИ.
Сообщают, что знаменитость из "Универа" заводили в самолет под наблюдением пограничного конвоя в тбилисском аэропорту. Как комментирует директор Гогунского, местные власти приняли решение не пустить его в Грузию "по политическим причинам". По-видимому, звездного актера "попросили" с грузинской территории за активную поддержку кремлевского режима РФ и лично Путина.
При этом после завершения сериала "Универ" о нем начинали забывать. Позвали только для интервью, чтобы обсуждать подробности скандального развода. После звездной популярности актеру непросто привыкнуть к реальности, что о нем начинают забывать.
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