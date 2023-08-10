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Поддержавшего Путина актера из Украины выгнали из Грузии

Виталий Гогунский поддержал войну

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российскую звезду, родом из Украины Виталия Гогунского, ставшего известным по роли в известном российском телесериале "Универ", как спортсмен Кузя, не пустили в Грузию.

Поддержавшего Путина актера из Украины выгнали из Грузии

Виталий Гогунский (фото из открытых источников)

Как информирует Обозреватель , актера остановили уже на аэродроме и  вернули в террористическую Россию. СМИ утверждает, что об этом узнали российские пропагандисты, уже позже это событие подтвердил журналистам и директор упомянутого актера.


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"Актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию. На видео он уже грустный, поникший и трезвый летит в бизнесе обратным рейсом в Москву", — сообщили российские СМИ.

Сообщают, что знаменитость из "Универа" заводили в самолет под наблюдением пограничного конвоя в тбилисском аэропорту. Как комментирует директор Гогунского, местные власти приняли решение не пустить его в Грузию "по политическим причинам". По-видимому, звездного актера "попросили" с грузинской территории за активную поддержку кремлевского режима РФ и лично Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский актер поддержал Путина и войну на Украине. Звезда киносериала "Универ" родившийся в Украине Виталий Гогунский, как оказалось, никому не нужен сейчас в России и теперь прислуживает Кремлю. Актер поддержал кремлевскую агрессию и уже побывал на оккупированной Донбассе. Звезда сериала не учитывает, что родом из Кременчуга, который летом прошлого года оккупанты мощно обстреливали, он восхваляет преступный кремлевский режим.

При этом после завершения сериала "Универ" о нем начинали забывать. Позвали только для интервью, чтобы обсуждать подробности скандального развода. После звездной популярности актеру непросто привыкнуть к реальности, что о нем начинают забывать.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/zvezdu-univera-rodom-iz-ukrainyi-ne-pustili-v-gruziyu-po-politicheskim-prichinam-on-fanateet-ot-putina.htm
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