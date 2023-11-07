Поддерживают Путина: кто из известных украинцев сбежал в Россию

В нашей стране второй год продолжается российское полномасштабное вторжение. Многие украинские артисты защищают свою страну, другие стали волонтерами, а некоторые из них выбрали самую легкую дорогу — бежали на территорию страны-агрессорки. Про звезд, которые теперь выполняют серенады РФ, пишет "УНИАН"

Многие украинские знаменитости сбежали в Россию (фото из открытых источников)

Анна Трубецкая

Певица, участвовавшая в "Голосе страны" и "Х-факторе" Анна Трубецкая еще кажется совсем недавно заявляла, что Настя Каменских и Тина Кароль – для нее кумиры. Анна пела их шлягеры на сцене своей страны и даже обнималась со знаменитостями. Но после того как началась война, Трубецкая приняла решение строить карьеру в РФ. Девушка уехала в страну-агрессорку и теперь выступает на российском ТВ. Теперь Анна восхваляет Ларису Долину и Николая Баскова.

Оксана Байрак

Оксана Байрак, хоть и завоевала популярность в своей стране, никогда не любила ее. Военное вторжение ее застало в Одессе, так что режиссер пережила частые ракетные удары. Но убедить россиян выступить против войны она не принималась. Режиссер забрала свои вещи и уехала в РФ – туда, откуда бомбят ее родную Одессу. Сейчас она поет серенады хозяину Кремля Владимиру Путину, который еще и угрожает украинцам ядерным оружием.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Популярные Кролики Данилец и Моисеенко не прекращают выступать в РФ ни после того, как начался военный конфликт на Донбассе, ни после полномасштабной войны в Украине. Они там выступают за омытые кровью рубли. Но недавно юмористы были на траурной церемонии по Нине Матвиенко в Киеве. Как они появились в своей стране – невыяснено.

Руженая Рублева

Актриса Ружена Рублева в прошлом году стала коллаборанткой. Актриса дала согласие работать с представителями российских оккупационных властей в Херсоне, забыв о том, что в 2021 году ей присвоили звание "Народная артистка Украины".

Юрий Бардаш

Продюсер Юрий Бардаш переехал в РФ уже во время полномасштабной войны в Украине. Он заявил, что приедет на родную землю тогда, когда российские кафиры войдут в Киев. Еще он сообщил, что скоро будет паспорт РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто из украинских звезд взял российский паспорт.