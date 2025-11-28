Подписала контракт: дочь эпатажного бизнесмена Гарика Корогодского сбивает «шахеды»

Дочь эпатажного украинского шоумена, блоггера и предпринимателя Гарика Корогодского присоединилась к Силам территориальной обороны.

Гарик Корогодский с дочерью Елизаветой. Фото: из открытых источников

На своей странице в Facebook предприниматель сообщил, что она подписала контракт, несмотря на то, что у нее трое детей.

"Три месяца назад Лиза сказала, хочет в ТРО, на службу. Думала, хитроморда, что мы с ее мамой будем отказывать. Короче, прошла нелегкую военную подготовку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает "шахеды". Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришников, чтобы не сидеть с детьми",. – отметил Корогодский.

Еще в начале месяца сама Елизавета Корогодская делилась в Instagram своими впечатлениями от военной службы после того, как прошла подготовку. Она писала о первых дежурствах в составе огневой группы, которая из пулемета уничтожает вражеские дроны.

"Не знаю, куда меня приведет этот путь, не даю никаких обещаний, потому что я мама и посмотрю, как все соединится в жизни. Пока удается совмещать", — написала Елизавета.

Она также эмоционально высказалась о том, что увидела настоящее "равноправное общество" во время военной подготовки в уборной.

"Солдатский туалет сравнивает всех. Женщина ты, мужчина, служебная собака, рыбка из аквариума бухгалтерии, Дита фон Тиз или Рокки Бальбоа – писать будешь так, как скажут. То есть в толчке без двери. Дается 10 минут на всю группу, и никто не будет освобождать все помещение именно тебе, потому что ты немного стесняешься спускать свои ажурные стринги и светить роскошницей перед толпой еще мало знакомых собратьев. Села и понала. Здесь все равны", – поделилась дочь известного бизнесмена.

Армейский туалет она тогда назвала "желательным опытом для любой феминистки".

"Можно почувствовать те самые “никаких отличий” и понять: действительно ли ты за них болеешь, или просто делаешь это в комфортном интернетике, где легко быть за все хорошее и против всего негуманного", — добавила Корогодская.

