Підписала контракт: донька епатажного бізнесмена Гаріка Корогодського збиває «шахеди»

Донька епатажного українського шоумена, блогера та бізнесмена Гаріка Корогодського приєдналася до Сил територіальної оборони.

Гарік Корогодський з донькою Єлизаветою. Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook підприємець повідомив, що вона підписала контракт попри те, що має трьох дітей.

"Три місяці тому Ліза сказала, хоче в ТРО, на службу. Думала, хитроморда, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває "шахеди". Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішників, щоб не сідити з дітьми", — зазначив Корогодський.

Ще на початку місяця сама Єлизавета Корогодська ділилася в Instagram своїми враженнями від військової служби після того, як пройшла підготовку. Вона писала про перші чергування у складі вогневої групи, яка з кулемета знищує ворожі дрони.

"Не знаю, куди мене приведе цей шлях, не даю ніяких обіцянок, бо я мама і подивлюся, як все поєднається в житті. Поки що вдається поєднувати", — написала Єлизавета.

Вона також емоційно висловилася про те, що побачила справжнє "рівноправне суспільство" під час військової підготовки у вбиральні.

"Солдатський туалет зрівнює всіх. Жінка ти, чоловік, службова собака, рибка з акваріума бухгалтерії, Діта фон Тіз чи Роккі Бальбоа — пісяти будеш так, як скажуть. Тобто в толчку без дверей. Дається 10 хвилин на всю групу, і ніхто не буде звільняти все приміщення саме для тебе, бо ти трохи соромишся спускати свої ажурні стринги та світити розкішницею перед натовпом ще мало знайомих побратимів. Сіла і погнала. Тут усі рівні", — поділилася донька відомого бізнесмена.

Армійську вбиральню вона тоді назвала "бажаним досвідом для будь-якої феміністки".

"Можна відчути ті самі “жодних відмінностей” і зрозуміти: чи справді ти за них уболіваєш, чи просто робиш це в комфортному інтернетику, де легко бути за все хороше й проти всього негуманного", — додала Корогодська.

Як повідомляв портал "Коментарі", український музикант, вокаліст блек-метал гурту "Заводь" та автор музичного блогу "Про це" Дмитро Самсонов приєднався до лав Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення музикант активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи українським захисникам. Пізніше він ухвалив рішення особисто стати на захист країни.