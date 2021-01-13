Поездка Данилко к Малахову в РФ оказалась фейком: артист прокомментировал инцидент

Недавно на просторах интернета появился снимок украинского артиста и продюсера Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка. На нем он изображен вместе с российским шоуменом Андреем Малаховым и другими звездами, и это вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Но, как вскоре выяснилось, фото было сделано более 10 лет тому назад.

Андрей Данилко. Фото: УНИАН

СМИ писали, что Андрей Данилко отправился в Москву, чтобы поздравить своего давнего друга Андрея Малахова с 49-летием. Но артист прокомментировал эту ситуацию, чтобы в сети перестали распространяться слухи о нем.

Так, Данилко заявил, что данный снимок, который опубликовал на своей странице в социальных сетях певец Прохор Шаляпин, очень давний. Соответственно, информация о том, что Андрей ездил в Москву неправдивая.





"Это фото было сделано в гримерке, в 2010 году. Андрей (Данилко, – Ред.) подтверждает эту информацию", – объяснил украинский продюсер Андрей Уренев.

Добавим, что 11 января известному российскому журналисту, шоумену и телеведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. В 2019 его включили в список внесен в базу центра "Миротворец", как человека, который может предоставлять угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Данилко "засветился" на дне рождения известного шоумена в России. Популярный украинский артист Андрей Данилко на какое-то время снова прекратил выступления в образе Верки Сердючки, но ездить к друзьям в гости в Россию не перестал. Он отправился в Москву для того, чтобы поздравить своего давнего друга с днем рождения.

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