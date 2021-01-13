Поездка Данилко к Малахову в РФ оказалась фейком: артист прокомментировал инцидент

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Любовь Блажко
Недавно на просторах интернета появился снимок украинского артиста и продюсера Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка. На нем он изображен вместе с российским шоуменом Андреем Малаховым и другими звездами, и это вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Но, как вскоре выяснилось, фото было сделано более 10 лет тому назад.
Андрей Данилко. Фото: УНИАН
СМИ писали, что Андрей Данилко отправился в Москву, чтобы поздравить своего давнего друга Андрея Малахова с 49-летием. Но артист прокомментировал эту ситуацию, чтобы в сети перестали распространяться слухи о нем.
Так, Данилко заявил, что данный снимок, который опубликовал на своей странице в социальных сетях певец Прохор Шаляпин, очень давний. Соответственно, информация о том, что Андрей ездил в Москву неправдивая.
Добавим, что 11 января известному российскому журналисту, шоумену и телеведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. В 2019 его включили в список внесен в базу центра "Миротворец", как человека, который может предоставлять угрозу национальной безопасности Украины.
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