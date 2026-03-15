Погибла украинская звезда Tik-Tok: не стало деда Толи

Умер 89-летний дед Толя, ставший известным в социальных сетях благодаря юмористическим видео в TikTok.

Дед Толя Tik Tok

Об этом сообщил его внук. По его словам, семье только что позвонили по телефону и сообщили о смерти дедушки.

Внук рассказал, что семья делала все возможное, чтобы спасти его. Ранее мужчине была проведена операция, после которой он проходил реабилитацию.

По словам родственников, состояние дедушки некоторое время улучшалось, однако спасти его не удалось.

В обращении к подписчикам внук поблагодарил людей за поддержку в сложный период, когда семья собирала информацию о лечении и проходила через операцию и последующую реабилитацию.

Дед Толя стал популярным в TikTok благодаря забавным и юмористическим видео, которые набирали тысячи просмотров и завоевали любовь аудитории.

