Загинув українська зірка Tik-Tok: не стало діда Толі

Помер 89-річний дід Толя, який став відомим у соціальних мережах завдяки гумористичним відео у TikTok.

Дід Толя Tik Tok

Про це повідомив його онук. За його словами, родині щойно зателефонували та повідомили про смерть дідуся.

Онук розповів, що родина робила все можливе, щоб врятувати його. Раніше чоловіку провели операцію, після якої він проходив реабілітацію.

За словами родичів, стан дідуся деякий час покращувався, однак врятувати його не вдалося.

У зверненні до підписників онук подякував людям за підтримку у складний період, коли родина збирала інформацію про лікування та проходила через операцію і подальшу реабілітацію.

Дід Толя став популярним у TikTok завдяки кумедним і гумористичним відео, які набирали тисячі переглядів та здобули любов аудиторії.

