Похороны Тиграна Кеосаяна: мать пропагандиста не появилась на прощании с ним
commentss НОВОСТИ Все новости

Похороны Тиграна Кеосаяна: мать пропагандиста не появилась на прощании с ним

Матери Тиграна Кеосаяна не было на его похоронах

29 сентября 2025, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  В Москве прошла церемония прощания с пропагандистом Тиграном Кеосаяном, на которую собралось много его друзей и близких. Однако мать усопшего, Лаура Геворкян, не смогла попрощаться с сыном.

Похороны Тиграна Кеосаяна: мать пропагандиста не появилась на прощании с ним

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, к ней обратился политик Алексей Громов, призвав держаться ради детей и внуков.

"Лаура Ашотовна, есть вещи, которые невозможно пережить. Лаура Ашотовна, из-за не могу надо жить, ведь у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь", – сказал Громов, передавший от Путина ядовитый венок.

Выяснилось, что мать пропагандиста не присутствовала из-за плохого состояния здоровья. Ранее она уже трижды несла потери: в 1994 году умер ее муж, в 2022-м – младший сын Давид. Тяжелым испытанием для нее стало и пребывание Тиграна в коме.

"Описать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил надеется на милость Господа к младшему, невозможно", – говорила Маргарита Симоньян о своей свекрови.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты.

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.



Источник: https://ria.ru/
