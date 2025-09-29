У Москві відбулася церемонія прощання з пропагандистом Тиграном Кеосаяном, на яку зібралося багато його друзів і близьких. Однак мати покійного, Лаура Геворкян, не змогла попрощатися з сином.

Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських ЗМІ, до неї звернувся політик Олексій Громов, закликавши триматися заради дітей і онуків.

"Лаура Ашотівна, є речі, які неможливо пережити. Лаура Ашотівна, через не можу треба жити, адже у вас ще є діти, є Маргарита, є онуки й онучки. Тому обов’язково одужуйте", – сказав Громов, який передав від Путіна отруйний вінок.

З’ясувалося, що мати пропагандиста не була присутньою через поганий стан здоров’я. Раніше вона вже тричі зазнавала втрат: у 1994 році помер її чоловік, у 2022-му – молодший син Давид. Важким випробуванням для неї стало і перебування Тиграна у комі.

"Описати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил сподівається на милість Господа до молодшого, неможливо", – говорила Маргарита Симоньян про свою свекруху.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.