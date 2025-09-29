Похорон Тиграна Кеосаяна: матір пропагандиста не з'явилася на прощанні з ним

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
У Москві відбулася церемонія прощання з пропагандистом Тиграном Кеосаяном, на яку зібралося багато його друзів і близьких. Однак мати покійного, Лаура Геворкян, не змогла попрощатися з сином.
Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)
За повідомленнями російських ЗМІ, до неї звернувся політик Олексій Громов, закликавши триматися заради дітей і онуків.
З’ясувалося, що мати пропагандиста не була присутньою через поганий стан здоров’я. Раніше вона вже тричі зазнавала втрат: у 1994 році помер її чоловік, у 2022-му – молодший син Давид. Важким випробуванням для неї стало і перебування Тиграна у комі.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.
За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.