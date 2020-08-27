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Главная Новости Звезды шоубизнес Тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом
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Тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом

Музыкант рассказал о подробностях

сегодня, 13:00
Автор:

Любовь Блажко

Известная пара украинского шоу-бизнеса Сергей и Снежана Бабкины сообщили о том, что их тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Сергей понятия не имеет, почему такое произошло и где именно они с супругой могли заразиться. Он утверждает, что оба всегда были предельно осторожными: соблюдали социальную дистанцию и придерживались необходимых мер безопасности. 

Тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом

Сергей и Снежана Бабкины. Фото: glavcom.

Артист рассказал, что 4 дня назад у Снежаны повысилась температура до 37.1, появился сухой кашель и першение в горле. После этих симптомов семья обратилась за помощью к семейному врачу, который и посоветовал обоим сдать тест на COVID-19.

На следующий день Снежана проснулась от того, что почувствовала "ломку" тела: была какая-то слабость, пропало обоняние, а также было сильное жжение в области позвоночника. Пара сделала КТ и развернутый анализ крови. 



Тест показал положительный результат. Сергей Бабкин говорит, что у него не было никаких явных симптомов. Еще он акцентирует внимание на том, что нужно соблюдать осторожность и не пренебрегать мерами безопасности. 


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