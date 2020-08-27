Тест оказался положительным: Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом

Известная пара украинского шоу-бизнеса Сергей и Снежана Бабкины сообщили о том, что их тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Сергей понятия не имеет, почему такое произошло и где именно они с супругой могли заразиться. Он утверждает, что оба всегда были предельно осторожными: соблюдали социальную дистанцию и придерживались необходимых мер безопасности.

Сергей и Снежана Бабкины. Фото: glavcom.

Артист рассказал, что 4 дня назад у Снежаны повысилась температура до 37.1, появился сухой кашель и першение в горле. После этих симптомов семья обратилась за помощью к семейному врачу, который и посоветовал обоим сдать тест на COVID-19.

На следующий день Снежана проснулась от того, что почувствовала "ломку" тела: была какая-то слабость, пропало обоняние, а также было сильное жжение в области позвоночника. Пара сделала КТ и развернутый анализ крови.







Тест показал положительный результат. Сергей Бабкин говорит, что у него не было никаких явных симптомов. Еще он акцентирует внимание на том, что нужно соблюдать осторожность и не пренебрегать мерами безопасности.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!