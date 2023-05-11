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Поклонники пришли на вечеринку, чтобы встретить Илона Маска: организаторы показали фейкового актера

Вместо Илона Маска организаторы презентации новой газеты пригласили его незадачливого двойника.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Китайские поклонники Илона Маска были уверены, что идут на вечеринку, где встретятся с американским миллиардером. Однако они были разочарованы, ведь на встречу организаторы пригласили неудачную копию Маска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Поклонники пришли на вечеринку, чтобы встретить Илона Маска: организаторы показали фейкового актера

Настоящий Илон Маск. Фото из открытых источников

Президент Китайско-американской торговой ассоциации Гэри Конг сообщил, что на рекламной презентации нового издания "Wall St Magazine" будет присутствовать генеральный директор Twitter и Tesla Илон Маск.


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Более 100 поклонников американского бизнесмена пришли в гостиницу ради встречи с Маском. Они ждали полтора часа бизнесмена, однако вместо него появилась отдаленная похожая копия миллиардера. Фейковый Илон Маск прибыл в окруженные охранники, представил журнал, вручил несколько наград и сфотографировался с гостями мероприятия.

Посетители поначалу не поняли, что этот ложный Маск. Прозрение уже произошло после того, как двойник американского бизнесмена ушел, а поклонники, которые были на мероприятии, начали выкладывать фото в соцсетях.

"Когда я увидела его лично, я подумала: "Эй, он не похож на Маска". Я думала, что, возможно, он выглядит несколько иначе в реальной жизни", — пояснила она.

Поклонники пришли на вечеринку, чтобы встретить Илона Маска: организаторы показали фейкового актера - фото 2

Организатор мероприятия Гэри Конг объяснил, что никогда не обещал присутствие Маски на презентации. Конг сообщил, что в прессрелизе события намекалось о присутствии Илона Маска, но только на обложке журнала. Однако сообщение о событии содержало следующий текст: "Главный комитет пригласил многих предпринимателей, в том числе Илона Маска".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США начали расследование против SpaceX Илона Маска.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который ответил Маску на удаление своей пропагандистской корреспонденции в Twitter.



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Источник: https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3219856/fake-elon-musk-event-enrages-chinese-attendees-hoping-meet-real-one
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