Поклонники в восторге: София Ротару опубликовала свежие фото

Украинская народная любимица опубликовала свежие фотографии со дня рождения сына. На снимках Ротару выглядит молодо и женственно, надев платье-вышиванку. Об этом пишет издание obozrevatel.

Сыну Софии Ротару исполнилось 50 лет. Благодаря этой круглой дате, вся звездная семья собралась за одним столом. На снимках можно увидеть не только "виновника торжества" и Софию Ротару, но также родную сестру Софии Аурику, невестку Светлану, и внуков Софию и Анатолия.

София Ротару. Фото: file.liga.

Серия теплых семейных снимков вызвала у поклонников настоящий восторг и восхищение. Многие похвалили ухоженный внешний вид украинской артистки, не пожалев комплиментов в ее адрес.

Также большинство фанатов акцентировало внимание на том, что Ротару в свои 73 года выглядит намного моложе, чем ее 50-й сын.

Не обошла стороной новые снимки и звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая написала под фото "Красотка!".









Стоит отметить, что творчество певицы характеризуется жанровым многообразием: начиная с исполнения украинских и молдавских народных, всю последующую карьеру она считалась прежде всего эстрадной певицей. Также в 2002 году была удостоена звания "Герой Украины".





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