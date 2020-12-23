Поклонники в восторге: София Ротару поразила молодостью и красотой

Украинская певица София Ротару, которой этим летом исполнилось уже 73 года, не перестает приятно радовать своих фанатом вечной красотой и всегда ухоженным и свежим внешним видом. Так, ее сын Руслан Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовал снимок со звездной мамой, который собрал множество приятных комментариев и комплиментов от пользователей.

София Ротару. Фото: rbc.ua

"Фото со Звездой!", — подписал фотографию наследник Ротару.

Стоит добавить, что сын исполнительницы выглядит также очень молодо. Фанаты подчеркивают, что видимо их семье сильно повезло с генетикой. И с этим действительно не поспоришь, потому что на последнем фото народную артистку даже сравнили с девочкой-подростком.

Вот несколько комментариев, которые писали поклонники под трогательным фото мамы с сыном:

"София Михайловна самая лучшая!!! Наша королева!!!"

"София Михайловна просто девочка-подросток, сногсшибательна..."

"Талант, трудолюбие и сильная энергетика помогают Софии Ротару оставаться звездой номер один"

"Действительно Звезда! Всегда восхищает своим талантом и красотой!"

"Какие милые и прекрасные!!! Что может быть лучше Счастливой семьи!!!! София Михайловна обворожительна!!!".



Ранее стало известно, что на Софию Ротару обрушилась волна критики и недовольства из-за того, что она поехала в Россию выступать. Там артистка приняла участие в съемках новогодней "Песни года".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, София Ротару опубликовала свежие фото. Украинская народная любимица опубликовала свежие фотографии со дня рождения сына. На снимках Ротару выглядит молодо и женственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!