Поклонники в восторге: София Ротару поразила молодостью и красотой

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Любовь Блажко
Украинская певица София Ротару, которой этим летом исполнилось уже 73 года, не перестает приятно радовать своих фанатом вечной красотой и всегда ухоженным и свежим внешним видом. Так, ее сын Руслан Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовал снимок со звездной мамой, который собрал множество приятных комментариев и комплиментов от пользователей.
София Ротару. Фото: rbc.ua
Стоит добавить, что сын исполнительницы выглядит также очень молодо. Фанаты подчеркивают, что видимо их семье сильно повезло с генетикой. И с этим действительно не поспоришь, потому что на последнем фото народную артистку даже сравнили с девочкой-подростком.
Вот несколько комментариев, которые писали поклонники под трогательным фото мамы с сыном:
"София Михайловна самая лучшая!!! Наша королева!!!"
"София Михайловна просто девочка-подросток, сногсшибательна..."
"Талант, трудолюбие и сильная энергетика помогают Софии Ротару оставаться звездой номер один"
"Действительно Звезда! Всегда восхищает своим талантом и красотой!"
"Какие милые и прекрасные!!! Что может быть лучше Счастливой семьи!!!! София Михайловна обворожительна!!!".
Ранее стало известно, что на Софию Ротару обрушилась волна критики и недовольства из-за того, что она поехала в Россию выступать. Там артистка приняла участие в съемках новогодней "Песни года".
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