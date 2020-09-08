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"Покойся с миром, король Уильямсон": умер бывший вокалист группы The Temptations

"Я люблю тебя, папочка, спасибо, что ты удивительный"

сегодня, 19:13
Автор:

Любовь Блажко

Вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон умер от коронавируса. Эту печальную новость сообщил его сын на своей странице в Facebook, передает издание korrespondent.

"Покойся с миром, король Уильямсон": умер бывший вокалист группы The Temptations

"Покойся с миром, король Уильямсон": умер бывший вокалист группы The Temptations. Фото: ukrinform.

Певцу могло исполнится 50 лет, но его жизнь оборвалась 6 сентября. Он умер в своем собственном доме в Лас-Вегасе. В своем посте сын говорит о том, что не может поверить в произошедшее. Он вспоминает своего отца самыми нежными и теплыми словами. А свое сообщение он заканчивает признанием в любви своему отцу, называя Брюса королем. 

"Я люблю тебя, папочка, спасибо, что ты удивительный, спасибо, что ты любишь, спасибо за то, что ты есть, я молю Бога и мы встретимся снова. Я люблю тебя, папочка. Покойся с миром, король Уильямсон", - написал наследник. 

К группе The Temptations Брюс Уильямсон присоединился в 2006 году, где проработал на протяжении 9-ти лет. Причиной ухода артиста из группы стал его лишний вес. Далее Брюс начал давать сольные выступления.

Также известно, что группа The Temptations была удостоена премии Грэмми, и существует уже больше 50-ти лет. Ее творчество можно отнести к таким жанрам, как ритм-н-блюз, фанк, диско и соул. 



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