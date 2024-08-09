Покушения на жизнь известного украинского ведущего и волонтера: подробности

Известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула впервые рассказал о том, что его жизни угрожают. В интервью он поделился, что иногда получает опасные сигналы, которые проверяет служба безопасности.

Сергей Притула впервые признался, что были покушения на его жизнь

Во время разговора на "Украинском радио" Сергей Притула рассказал, что во время войны ему приходится быть очень осторожным.

"Я, конечно, боюсь за свою жизнь, я же нормальный человек. То есть выходить и говорить, я такой бесстрашный хожу по Киеву. Да, конечно, есть переживания. Время от времени поступали какие-то сигналы, которые проверялись службой безопасности. Но, слава Богу, все в порядке и пока я с вами общаюсь", — сказал Притула

Телеведущий также поделился своими мыслями о возможных причинах угроз. По его мнению, атаки могут быть попыткой подорвать дух украинцев.

"Я думаю, если бы у россиян было желание убить меня, или любого другого из волонтерской среды, то это не потому, что Притула или еще кто-то собирает большие суммы. Это потому, что это будет такая очень серьезная демотивация, мне кажется, для части украинского общества. Надо быть осторожнее, осмотрительнее", — отметил ведущий.

Сергей Притула, который является отцом троих детей, говорит, что его дети – это его главная поддержка. Отвечая на вопрос о том, как он находит в себе силы сохранять спокойствие, Притула объяснил, что важно всегда быть на чеку. "Нужно постоянно все проверять и быть готовым ко всему", — подчеркнул он.

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