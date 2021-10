Пол Маккартни назвал Джона Леннона настоящим инициатором распада The Beatles

Сэр Пол Маккартни поделился своим видением причины распада группы The Beatles: он обвиняет в этом Джона Леннона. Об этом он сообщил в интервью британскому каналу BBC.

The Beatles - фото из открытых источников

Бывший участник культовой группы The Beatles 79-летний Пол Маккартни в течение последних почти 50 лет считался инициатором распада знаменитой "ливерпульской четверки". Ведь именно он первым создал сольный альбом ("McCartney" в 1970 году) и именно он первым объявил о "перерыв". Однако, сам Пол Маккартни считает иначе: он утверждает, что группа развалил именно Джон Леннон.

"Я не спровоцировал раскол. Это был наш Джонни. Я не тот человек, который стал причиной раскола. Нет, нет, нет. Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что он выходит из The Beatles. И добавил: "Это очень увлекательно, это похоже на развод", — рассказал Маккартни.

Музыкант также предположил, что The Beatles могли бы существовать без Джона Леннона, и назвал этот период самым тяжелым в жизни:

"Дело на самом деле заключалась в том, что Джон начинал новую жизнь с Йоко, и он хотел ... неделю пролежать в Амстердаме в постели ради мира. Мы не могли с этим спорить. Это был самый тяжелый период моей жизни. Это был мой группа, это была моя работа, это была моя жизнь. Я хотел, чтобы это продолжилось. Я думал, что мы делаем достаточно хорошие вещи — Abbey Road, Let It Be, неплохо — и я думал, что мы можем продолжить ", — утверждает музыкант.

Сэр Пол сказал, что скандал с распадом The Beatles разгорелся из-за нового менеджера группы Аллена Кляйна, с которым он отказался сотрудничать. Музыкант утверждает, что несколько месяцев им пришлось делать единство, хотя все знали, что группы пришел конец.

В итоге Маккартни подал в суд на остальные коллектива, добиваясь расторжения их договорных отношений, чтобы удержать их музыку от рук Кляйна. Музыкант утверждает, что через несколько лет остальные "битлов" поблагодарили его за этот шаг.

"Но я стал причиной раскола", — еще раз подчеркнул Маккартни.

Напомним, один из основателей легендарной ливерпульской группы The Beatles Пол Маккартни написал песню о президенте США Дональде Трампе, которая войдет в новый альбом музыканта. Об этом рассказал сам музыкант во время встречи со студентами Ливерпульского института исполнительских искусств, сообщает издание The Liverpool Echo. Однако Маккартни не уточнил содержание текста новой песни. Но, учитывая то, что он не входит в число сторонников американского президента, можно предположить, что вряд ли глава США и его окружение будут довольны композицией.

