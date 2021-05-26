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Полиция США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона - подробности

Популярном певцу Мэрилину Мэнсону может грозить тюремное заключение на срок менее года и штраф

сегодня, 11:46
Автор:

Кириєнко Анна

Полиция американского штата Нью-Гемпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона. Произошло это в связи с обвинениями в насилии. Данную информацию сообщает ВВС.

Полиция США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона - подробности

В Америке выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона - причина. Фото: pinimg.com

Ситуация произошла еще в 2019 году. Тогда будто бы популярный певец Мэрилин Мэнсон напал на видеооператора во время концерта в Гилфорде.

Артисту может грозить тюремное заключение на срок менее года и штраф в размере до 2000 долларов. В заявлении полицейского управления также добавляется, что нападения "не носят сексуального характера". Также сообщается, что певец и его агенты уже знают об ордере, при этом до сих пор не приняли никаких шагов, чтобы связаться с правоохранителями.

Стоит отметить, что сам Мэрилин Мэнсон не комментирует данную ситуацию.

Напомним, что певец не впервые попадает в скандальные ситуации. Ранее известная американская актриса, номинантка на премию "Грэмми" Эван Рейчел Вуд официально назвала своего бывшего жениха Мэрилина Мэнсона абьюзером. По словам Вуд, Брайан Уорнер (настоящее имя рокера Мэнсона — ред.) годами издевался над ней всевозможными способами. При этом романтический интерес к девушке певец начал проявлять еще в ее подростковом возрасте. Подробнее о скандальной ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в сентябре Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за три года. Новый альбом исполнителя получил название We Are Chaos, в него вошло 10 свежих композиций. Исполнитель убеждает, что все песни в альбоме написаны именно о тебе. Подробнее о любимом исполнителе можно прочитать здесь.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57250688
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