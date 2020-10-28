Полуголая и на каблуках: беременная Эмили Ратаковски удивила фанатов смелым нарядом

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Любовь Блажко
На днях владелица собственного бренда одежды Эмили Ратаковски удивила поклонников признанием о своей беременности, снявшись в фотосессии для американского Vogue. И как только этот секрет был открыт, она решила выйти на прогулку в смелом наряде. Об этом пишет издание newsyou.
Эмили Ратаковски. Фото: the-flow.ru
Известно, что образ для фотосессии Vogue у знаменитости был максимально натуральным. Ей нанесли естественный макияж и сделали легкую укладку. "Благодарная и растущая. Спасибо, Vogue, за эту особенную обложку", — написала Эмили на своей странице в социальных сетях.
А для прогулки на свежем воздухе бизнесвумен выбрала не менее откровенный наряд: она надела черное длинное платье, но с большими вырезами на животе. Свой образ модель дополнила сапогами ярко-красного цвета, солнцезащитными очками, черной сумочкой и несколькими браслетами. Такой выход в свет, конечно же, не оставил фанатов равнодушными: они принялись оценивать смелый образ звезды.
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