Полякова и Тринчер устроили перепалку с матом (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Известные певицы Ольга Полякова и Анна Тринчер развеселили своих фанатов очередной ссорой. Девушки чуть не поругались, когда начали обсуждать сколько им лет.
Ольга Полякова и Анна Тринчер (фото из открытых источников)
В частности, Тринчер начала снимать для видео свою старшую коллегу и задала вопрос, для чего она пользуется фильтрами в Instagram. Королева ночи на это отреагировала резко. Полякова обозвала Тринчер "козой" и говорила непристойности прямо на камеру:
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"Ты зачем вообще включила? Стоит здесь маленькая, бл*, 20-летняя, и рассказывает мне о фильтрах. Коза, блин!"
Младшая певица не обиделась на сварливую реплику последней. Она отметила, что Полякова хорошо выглядит. Затем Тринчер снова начала шутить и заметила, не употребляет ли Полякова "кровь девственниц".
Но и после этого словесная баталия между исполнителями не кончилась. Полякова сказала, что теперь "отпьет немного крови" и у Тринчер. Тринчер только улыбалась.
Пользователи в восторге от шутливой перепалки звезд. Но многим не понравились бранные слова Поляковой. Она могла не ругаться, ведь понимала, что ее снимает камера.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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