Полякова и Тринчер устроили перепалку с матом (ВИДЕО)

Известные певицы Ольга Полякова и Анна Тринчер развеселили своих фанатов очередной ссорой. Девушки чуть не поругались, когда начали обсуждать сколько им лет.

Ольга Полякова и Анна Тринчер (фото из открытых источников)

В частности, Тринчер начала снимать для видео свою старшую коллегу и задала вопрос, для чего она пользуется фильтрами в Instagram. Королева ночи на это отреагировала резко. Полякова обозвала Тринчер "козой" и говорила непристойности прямо на камеру:

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"Ты зачем вообще включила? Стоит здесь маленькая, бл*, 20-летняя, и рассказывает мне о фильтрах. Коза, блин!"

Младшая певица не обиделась на сварливую реплику последней. Она отметила, что Полякова хорошо выглядит. Затем Тринчер снова начала шутить и заметила, не употребляет ли Полякова "кровь девственниц".

Но и после этого словесная баталия между исполнителями не кончилась. Полякова сказала, что теперь "отпьет немного крови" и у Тринчер. Тринчер только улыбалась.

Пользователи в восторге от шутливой перепалки звезд. Но многим не понравились бранные слова Поляковой. Она могла не ругаться, ведь понимала, что ее снимает камера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Полякова призналась, что обматерила Лорак . Исполнительница Оля Полякова во время шоу "Взрослые девочки" вспомнила, как записала для своего менеджера сообщение, касающееся творчества певицы-изменницы Ани Лорак. Как утверждает Полякова, это было еще два года назад во время концерта Лорак в Одессе. Украинская исполнительница вспоминает, что не успела стереть свое послание, которое сразу было прочитано. О его содержании узнал менеджер Лорак. Он сообразил, что аккаунт украинской певицы сломали и связался на этот счет с ее менеджером.