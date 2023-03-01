logo

BTC/USD

23634.64

ETH/USD

1662.74

LTC/USD

97.86

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Полякова и Тринчер устроили перепалку с матом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Полякова и Тринчер устроили перепалку с матом (ВИДЕО)

Ольга Полякова и Анна Тринчер поспорили из-за возраста

1 марта 2023, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Известные певицы Ольга Полякова и Анна Тринчер развеселили своих фанатов очередной ссорой. Девушки чуть не поругались, когда начали обсуждать сколько им лет.

Полякова и Тринчер устроили перепалку с матом (ВИДЕО)

Ольга Полякова и Анна Тринчер (фото из открытых источников)

В частности, Тринчер начала снимать для видео свою старшую коллегу и задала вопрос, для чего она пользуется фильтрами в Instagram. Королева ночи на это отреагировала резко. Полякова обозвала Тринчер "козой" и говорила непристойности прямо на камеру:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Ты зачем вообще включила? Стоит здесь маленькая, бл*, 20-летняя, и рассказывает мне о фильтрах. Коза, блин!"

Младшая певица не обиделась на сварливую реплику последней. Она отметила, что Полякова хорошо выглядит. Затем Тринчер снова начала шутить и заметила, не употребляет ли Полякова "кровь девственниц".

Но и после этого словесная баталия между исполнителями не кончилась. Полякова сказала, что теперь "отпьет немного крови" и у Тринчер. Тринчер только улыбалась.

Пользователи в восторге от шутливой перепалки звезд. Но многим не понравились бранные слова Поляковой. Она могла не ругаться, ведь понимала, что ее снимает камера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Полякова призналась, что обматерила Лорак . Исполнительница Оля Полякова во время шоу "Взрослые девочки" вспомнила, как записала для своего менеджера сообщение, касающееся творчества певицы-изменницы Ани Лорак. Как утверждает Полякова, это было еще два года назад во время концерта Лорак в Одессе. Украинская исполнительница вспоминает, что не успела стереть свое послание, которое сразу было прочитано. О его содержании узнал менеджер Лорак. Он сообразил, что аккаунт украинской певицы сломали и связался на этот счет с ее менеджером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!