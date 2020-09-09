Полякова показала себя «без фотошопа» и рассмешила поклонников

Популярная украинская артистка Ольга Полякова любит радовать поклонников новыми яркими фотографиями, демонстрируя свою подтянутую фигура. Но недавно на ее странице в Instagram появился снимок, который очень удивил фанатов.

Ольга Полякова предстала в новом образе, а точнее продемонстрировала, как бы выглядела ее фигура с избыточным весом. Таким образом, певица с юмором решила ответить хейтерам, которые неоднократно обвиняли ее в том, что она использует фотошоп.

Артистка написала, что решила признаться в том, что уже 2 года фотошопит все свои снимки и видеоролики, а на самом деле выглядит так, как на этой фотографии.





Поклонники знаменитости отреагировали на ее заявление, отметив, что она выглядит хорошо в любом образе и оценили ее великолепное чувство юмора. На "правдивый" кадр Ольги отреагировали также ее коллеги из шоу-бизнеса.

Правда, позже, Полякова удалила из своей странички эту фотографию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, делает ли украинская артистка Ольга Полякова уколы "красоты".

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