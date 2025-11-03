Полякова раскрыла секрет своего подтянутого тела

В шоу "Взрослые девушки" певица Оля Полякова поделилась своими привычками и подходом к поддержанию фигуры.

Оля Полякова про питание

"Я обожаю борщ – могу есть его на завтрак, обед и ужин, семь раз в неделю!" — сказала артистка.

Полякова призналась, что встает рано и день начинает с белкового завтрака:

"Я ем 4 яйца, но забираю три желтка. Надо проснуться рано и съесть 300 г белка. Я ем и углеводы, яблоки, но я не сижу на диете".

Она добавила, что во время концертов сжигает около 5000 калорий, ведь после выступлений "выходит вся потная".

Ее соведущая Маша Ефросинина отметила, что после разговора с нутрициологом Екатериной Крупкиной также изменила подход к питанию:

"Я вернула углеводы — и в самом деле стала лучше чувствовать себя. Снизился аппетит, больше энергии, мне наконец-то начало нравиться свое лицо".

