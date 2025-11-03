logo_ukra

Полякова розкрила секрет свого підтягнутого тіла

Полякова зізналася, що може їсти борщ сім разів на тиждень і розповіла, як підтримує форму

3 листопада 2025, 22:38
У шоу "Дорослі дівчата" співачка Оля Полякова поділилася своїми харчовими звичками та підходом до підтримання фігури.

Полякова розкрила секрет свого підтягнутого тіла

Оля Полякова про харчування

"Я обожнюю борщ — можу їсти його на сніданок, обід і вечерю, сім разів на тиждень!" — сказала артистка.

Полякова зізналася, що встає рано і день починає з білкового сніданку:

"Я їм 4 яйця, але забираю три жовтки. Треба прокинутися рано і з’їсти 300 грамів білка. Я їм і вуглеводи, яблука, але я не сиджу на дієті".

Вона додала, що під час концертів спалює близько 5000 калорій, адже після виступів "виходить вся спітніла".

Її співведуча Маша Єфросініна зазначила, що після розмови з нутриціологом Катериною Крупкіною також змінила підхід до харчування:

"Я повернула вуглеводи — і справді стала краще почуватися. Знизився апетит, більше енергії, мені нарешті почало подобатися своє обличчя".

