Полякова рассказала, почему не попала в первый сезон "Голоса страны"

Зрители телеканала 1+1 имели возможность следить за телеверсией грандиозной премьеры 12 сезона певческого шоу "Голос страны". Среди обновленного состава тренеров – звездные украинские исполнители Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук. Тренер нового сезона Оля Полякова рассказала представителям портала MUZVAR о том, что ее мечта осуществилась, и теперь она стала тренером проекта. Правда, со второй попытки, пишет ТСН.

Ольга Полякова (фото пресс-служба канала "1+1")

Звездная певица сказала, что занимает тренерское кресло уже со второй попытки. В первый раз она хотела попасть на шоу в качестве тренера шесть лет назад. Она заметила, что пришла на шоу "в короне", не знала, что такое "Голос страны". Она не подготовилась и ошибочно допустила мысль, что это "Лига смеха". Потому и не стала тренером. Но все эти годы в качестве зрителя просматривала вокальное шоу, заинтересовалась им.

Глава Big Entertainment Shows Владимир Завадюк прокомментировал слова нового тренера. Он отметил, что каждый год они пытаются сотрудничать со звездными исполнителями, которые становятся тренерами. В этом году в качестве тренеров выступают суперзвезды, которых будут рады видеть зрители. Чтобы стать наставником для новичков, исполнители должны пройти немало кастингов. Так же их прошла Оля Полякова. Поэтому она откроется для наших поклонников с новой, неожиданной для них стороны.

Сам новый сезон этого вокального шоу будет проходить под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели этого праздника музыки будут выискивать неповторимый голос нации, в частности, среди проживающих вместе с нами земляков и о талантах которых должна знать наша страна. Вместе с тем, в продолжении сезона здесь выступят самобытные коллективы и участники дуэтов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Полякова появилась на презентации "Голоса страны" в новом образе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!