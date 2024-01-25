Полюбуйся: ТОП-7 самых красивых корейских актрис

Корейский кинематограф славится не только своими захватывающими сюжетами, но и за великолепные актерские составы, в которых блеснут талантливые и прекрасные артистки. С каждым годом интерес к корейским актрисам растет не только внутри страны, но и в мировом масштабе.

Рейтинг самых красивых актрис из Кореи

Корейское кино приобретает все большую популярность во всем мире, благодаря множеству талантливых артистов и красивых актрис. "Комментарии" подготовили подборку самых известных корейских актрис, чья красота и талант привлекают внимание мировой публики.





Пак Шин Хе





Пак Синхе считается одной из самых популярных и красивых актрис не только в Южной Корее, но и в Азии в целом. На данный момент ей 32 года, и она играет главную роль в успешном сериале "Врачи". Ее известность пришла после участия в сериале "Ты прекрасен!", когда ей было всего 19 лет. Помимо актерской карьеры, Пак Синхе также успешная певица, выпустившая два альбома. В списке Forbes Korea Power она занимает 33-е место.





Сон Хе Ге





Сон Хеге, 40-летняя актриса, известна своими выдающимися ролями в сериалах "Осень в моем сердце", "Ва-банк", "Полный дом", "Этой зимой дует ветер" и "Потомки солнца". Она была награждена как "Лучшая новая актриса" на премиях SBS Drama Awards и Baeksang Arts Award за роль в "Осени в моем сердце" и за фильм "Полный дом" на KBS Drama Awards.





Ли Чжи Ын или IU





Ли Чжи Ын, также известная под именем IU, — 29-летняя певица и актриса, начавшая свою музыкальную карьеру в 15 лет с дебютного альбома "Lost and Found". Она получила несколько музыкальных наград, включая Mnet Asian Music Awards. Ее популярность резко возросла благодаря главной роли в сериале "Мой мистер".





Ким Ю-Джон





Несмотря на свой юный возраст (23 года), Ким Ю-Джон уже стала одной из самых успешных и востребованных корейских актрис. Ее дебют в кино состоялся в четыре года, и с тех пор она завоевала многочисленные награды, включая "Лучшую детскую актрису" за роли в сериалах "Ильджимэ" и "Рисующий ветер".





Хан Хе-Джу





Хан Хе-Джу, 35-летняя актриса, изучала журналистику в Сеульском национальном университете, прежде чем начать свою актерскую карьеру. Она прославилась ролями в сериалах "Великолепное наследие", "Дон И", "Параллельные миры" и в фильме "Наблюдатели". За свою работу она получила несколько наград, включая две премии Baeksang Arts Awards и кинопремию Blue Dragon Film Awards.





Пэ Су Джи





Пэ Су Джи, помимо своей красоты, известна своим талантом. Она успешная певица, актриса и модель. Участвовав в герлз-бэнде Miss A, она дебютировала в кино в 18 лет с фильмом "Введение в архитектуру". После покидания группы, Пэ Су Джи сосредоточилась на сольной карьере и актерстве.





Пак Бо-Ён





Пак По-Ен, 32-летняя актриса, считается одной из самых успешных молодых звезд в Корее. До своего официального дебюта в кино, она снялась в короткометражном фильме "Равные", который был отмечен на Сеульском международном молодежном кинофестивале. Ее официальный актерский дебют состоялся в сериале "Тайны школьного двора". Славу ей принес фильм "Скандалисты", ставший самым кассовым в Южной Корее в 2008 году.