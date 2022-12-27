Популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала

Известная индийская киноактриса Туниша Шарма покончила с собой, когда работала на съемках сериала "Али-Баба: легенда воина". Коллеги нашли Тунишу, когда она не подавала признаков жизни в гримерке.

Туниша Шарма (фото: instagram.com/_tunisha.sharma)

По информации India Today, исполнительница совершила самоубийство 24 декабря этого года. В сообщении журналистов говорится, что сотрудники полиции задержали любимого 20-летней киноактрисы. Мама погибшей говорит, что он своими словами о скором завершении их отношений ускорил самоубийство ее дочери.

Мать Туниши сообщила, что бойфренд принял решение прекратить отношения с ее дочерью, именно по этой причине она решила, что не хочет жить. Но парень Туниши утверждает, что его любимая была склонна к суициду, ведь несколько раз пыталась свести собственные счета с жизнью.

Удачным дебютом актрисы в 2015 году была роль в сериале "Доблестный сын Индии: Махарана Пратап", там она сыграла роль Чанд Кавар. Киноактриса стала известна благодаря ролям Раджкумари Аханкару в сериалах "Император Ашока" и Адхью Верму в "Любовь по интернету".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что блогера из TikTok будут судить за "самоубийство". На что только не готовы пойти блоггеры в TikTok, чтобы собрать большое количество лайков и просмотров. Однако иногда их идеи по-настоящему поражают. Индийский актер и блогер Ирфан Хан решил как раз снять именно такое видео. На его странице был опубликован ролик, где он якобы покончил с собой. Причиной самоубийства стал разрыв отношений со своей любимой. Видео набрало более 300 тысяч просмотров. Стоит отметить, что зрители действительно поверили, что это не постановка, а блогер действительно свел счеты с жизнью.

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