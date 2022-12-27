logo

BTC/USD

16707.76

ETH/USD

1212.95

LTC/USD

68.33

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала

Туниша Шарма скончалась в возрасте 20 лет

27 декабря 2022, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Известная индийская киноактриса Туниша Шарма покончила с собой, когда работала на съемках сериала "Али-Баба: легенда воина". Коллеги нашли Тунишу, когда она не подавала признаков жизни в гримерке.

Популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала

Туниша Шарма (фото: instagram.com/_tunisha.sharma)

По информации India Today, исполнительница совершила самоубийство 24 декабря этого года. В сообщении журналистов говорится, что сотрудники полиции задержали любимого 20-летней киноактрисы. Мама погибшей говорит, что он своими словами о скором завершении их отношений ускорил самоубийство ее дочери.

Мать Туниши сообщила, что бойфренд принял решение прекратить отношения с ее дочерью, именно по этой причине она решила, что не хочет жить. Но парень Туниши утверждает, что его любимая была склонна к суициду, ведь несколько раз пыталась свести собственные счета с жизнью.

Удачным дебютом актрисы в 2015 году была роль в сериале "Доблестный сын Индии: Махарана Пратап", там она сыграла роль Чанд Кавар. Киноактриса стала известна благодаря ролям Раджкумари Аханкару в сериалах "Император Ашока" и Адхью Верму в "Любовь по интернету".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что блогера из TikTok будут судить за "самоубийство". На что только не готовы пойти блоггеры в TikTok, чтобы собрать большое количество лайков и просмотров. Однако иногда их идеи по-настоящему поражают. Индийский актер и блогер Ирфан Хан решил как раз снять именно такое видео. На его странице был опубликован ролик, где он якобы покончил с собой. Причиной самоубийства стал разрыв отношений со своей любимой. Видео набрало более 300 тысяч просмотров. Стоит отметить, что зрители действительно поверили, что это не постановка, а блогер действительно свел счеты с жизнью.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!