Популярная блоггерша попала в скандал: в День единения назвала себя россиянкой



















Популярная в нашей стране блоггер София Стужук обнародовала в социальных сетях видеосюжет о своем отдыхе с детьми и приятельницей в ОАЭ, еще и назвала себя "русской", передавая собственные впечатления об отдыхе. Видео обнародовано 16 февраля, когда украинцы отмечают новый праздник – День единения в непростые времена возможного вторжения военного контингента из России, пишет "РБК-Украина".

София Стужук (фото из открытых источников)

Видеоролик блоггер выставила на своей странице, однако быстро удалила, прочтя возмущенные реплики своих подписчиков.

Но контент задокументировала представительница издания "Глянец", и кадры доступны для просмотра на YouTube.

Именно здесь фитнес-блогерша с 5,5 миллионной аудиторией, разговаривает со своей приятельницей Наталией Василенко в местном бутике, сопроводив действо подписью "Осторожно, россияне в Дубае".

Когда подписчики Стужук выразили свое возмущение по поводу видео со скандальной подписью, виновница ничего не объяснила, стерев скандальные кадры со своей страницы.

Сейчас там можно посмотреть другие кадры о походе в магазин и заграничном шоппинге. Ознакомиться с нареканиями автора о дороговизне в бутиках, 3 пары обуви, очки и ремень обошлись ей в 6 тысяч долларов.

Еще блоггер выставила в сети собственное фото в купальнике, где присутствуют пальмы Джумейра в Дубае, и пишет, что теперь у нее начался "период, когда я себе нравлюсь".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно блогерша назвала жителей родного города алкашами и наркоманами. Летом девушка успела оконфузиться "дефиле" в купальнике прямо в троллейбусе.

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