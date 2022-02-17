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Популярная блоггерша попала в скандал: в День единения назвала себя россиянкой

София Стужук показала в сети кадры о поездке и записала себя в "россиянки"

сегодня, 01:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Популярная в нашей стране блоггер София Стужук обнародовала в социальных сетях видеосюжет о своем отдыхе с детьми и приятельницей в ОАЭ, еще и назвала себя "русской", передавая собственные впечатления об отдыхе. Видео обнародовано 16 февраля, когда украинцы отмечают новый праздник – День единения в непростые времена возможного вторжения военного контингента из России, пишет "РБК-Украина".

Популярная блоггерша попала в скандал: в День единения назвала себя россиянкой

София Стужук (фото из открытых источников)

Видеоролик блоггер выставила на своей странице, однако быстро удалила, прочтя возмущенные реплики своих подписчиков.

Но контент задокументировала представительница издания "Глянец", и кадры доступны для просмотра на YouTube.

Именно здесь фитнес-блогерша с 5,5 миллионной аудиторией, разговаривает со своей приятельницей Наталией Василенко в местном бутике, сопроводив действо подписью "Осторожно, россияне в Дубае".

Когда подписчики Стужук выразили свое возмущение по поводу видео со скандальной подписью, виновница ничего не объяснила, стерев скандальные кадры со своей страницы.

Сейчас там можно посмотреть другие кадры о походе в магазин и заграничном шоппинге. Ознакомиться с нареканиями автора о дороговизне в бутиках, 3 пары обуви, очки и ремень обошлись ей в 6 тысяч долларов.

Еще блоггер выставила в сети собственное фото в купальнике, где присутствуют пальмы Джумейра в Дубае, и пишет, что теперь у нее начался "период, когда я себе нравлюсь".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно блогерша назвала жителей родного города алкашами и наркоманами. Летом девушка успела оконфузиться "дефиле" в купальнике прямо в троллейбусе.


 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainskaya-blogersha-den-edineniya-nazvala-1645042971.html
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