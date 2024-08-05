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Популярная блоггерша рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка

Верка Сердючка выступала на частном мероприятии Стасе Макеевой.

5 августа 2024, 23:50
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Лиля Воробьева

Украинская блоггерша Стася Макеева, известная участием в шоу "Супермама", рассказала о громком праздновании, на которое пригласила известную украинскую певицу Верку Сердючку. Инфлюэнсер призналась, сколько стоило выступление артистки.

Популярная блоггерша рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка

Верка Сердючка (фото из открытых источников)

В мае этого года Макеева организовала масштабное гендер-пати. Она, беременная во второй раз, узнала во время вечеринки, что у нее родится мальчик. Чтобы сделать праздник незабываемым, блоггер пригласила Сердючку для исполнения ее хитов.

В общем, гендер-пати обошлось Стасе в значительную сумму – 80 тысяч долларов, из которых 35 тысяч долларов были потрачены на выступление звезды.

"С этим ребенком мы захотели сделать такие масштабы, чтобы нам запомнилось на всю жизнь. И мы получили такое наслаждение! Да, это закрыло наши потребности, о которых мы мечтали. В общей сложности потратили 80 тыс. долл., Сердючка обошлась в 35 тыс. . долл.", – поделилась блоггерша на шоу "Okay Eva".

На корпоративе Сердючка исполняла как украиноязычные, так и русскоязычные песни. Она продолжает петь русскоязычный репертуар не только на приватных вечеринках, но и на больших концертах.

Популярная блоггерша рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на известного украинского певца напали московские бандиты . Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, рассказал о своем опыте выступления перед московскими бандитами в России, начавшей войну против Украины. В интервью на YouTube-канале LTV Ziņu dienests Данилко поделился, что его заставили петь, подходя к нему с требованием исполнить песню "Все будет хорошо".

Артист также рассказал, что за исполнение песни ему предлагали пачки денег. Он описал, как они с коллективом быстро переоделись и выступили. Во время выступления бандиты бросали ему деньги, которые он демонстративно выбрасывал назад.
 



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