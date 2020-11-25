Популярная певица потеряла ребенка, который преждевременно родился

Популярная певица потеряла ребенка, который преждевременно появился на свет.

Фото: Up News Info

Кристина Перри, исполнительница хитов "A Thousand Years" и "Jar of Hearts", сообщила о потере своей новорожденной дочери на третьем триместре беременности.

"Вчера мы потеряли нашу девочку. Она родилась преждевременно и отчаянно боролась, чтобы прийти в этот мир. Она покоится с миром и будет вечно жить в наших сердцах", — сообщила женщина на своей странице в Instagram.





За несколько недель до этого Кристина Перри была абсолютно счастлива. Она делилась деталями своей беременности с поклонниками и публиковала фото с округлым животиком в социальных сетях. Отметим, певица пережила еще один выкидыш в январе этого года. Тогда женщина потеряла плод на 11 неделе беременности.

Кристина Перри и ее муж Пол Костабиле совместно воспитывают 2-летнюю дочь Кармеллы, которая дает сил не упасть духом.

"Когда придет время, мы попробуем еще раз. Но сегодня мы оплакиваем свою кроху", — добавляет певица.

Врачи сообщают, что риск выкидыша возникает в 10-25% случаев беременностей.

Певица поделилась своей трагической новостью за несколько часов до того, как Меган Маркл сообщила, что в июле у нее случился выкидыш.





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