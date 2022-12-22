Популярная певица рассказала о продавщице, которая отказывалась говорить по-украински

Исполнительница из Украины Ольга Цыбульская вместе с ребенком проживает теперь за границей. О случае с неадекватной работницей магазина певица сообщила в социальных сетях.

Оля Цыбульская (фото из открытых источников)

Как пишет Цыбульская, в магазине они с сыном заказали булки, но продавец, изначально словно не понимавшая, что от нее требуют, не хотела вернуть им оставшиеся деньги.

"Я говорю на английском: "Добрый день. Можно, пожалуйста, две булки налегке". И она рассчитывает меня и берет средства за три. Я говорю: "Извините, вы мне дали сдачу, будто я купила три, я купила две", — продолжила об этой истории певица.

Затем стало известно, что продавец говорит по-русски. Она и заявила, узнав, что покупатели из Украины, что они обязаны общаться на русском.

"И она ко мне начинает: "Я тебя не поняла, ты говоришь по-русски?". Я говорю — нет. А она мне: "А откуда ты?". Говорю, что из Украины. Она мне агрессивно: "Если ты из Украины , ты обязана говорить по-русски", — утверждает певица.

При этом она взяла свои деньги, а продавца отправила дальше.

"Я говорю — нет мадам, стоп, потому что я сейчас поставлю на место. В результате я забрала сдачу и послала ее на*уй", — завершила исполнительница.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что куда девались любители РФ "Кролики" Данилец и Моисеенко. Артисты Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которых мы знаем, как "Кролики", поддержавшие Российскую Федерацию, аннексию Крымского полуострова, теперь жалуются на то, что их травят в Украине, находятся в столице, и никуда не уехали. По словам актера, юмористы обращались к нему, чтобы он помог с работой. Еще раньше Андриенко находился в шоке от того, что юмористы выступали на российских каналах, критикуя Украину, затем вернулись назад и жалуются, что дома их не любят.

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