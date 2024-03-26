Популярная певица с Украины задонатила миллион жертвам теракта в Москве

Родившаяся в Черкассах певица Анна Асти, свою творческую деятельность ведет в России. Недавно артистка перевела на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в Москве миллион рублей (более 10 тыс. долларов) и заявила, что "добро всегда побеждает зло".



Певица Анна Асти. Фото из открытых источнико

Уроженка Украины Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Анна Асти, в социальных сетях сообщила о перерасчете миллиона рублей на организацию, занимающуюся пострадавшими и семьями погибших после теракта в "Крокус Сити Холл".

"Наш фонд "Феникс" во главе с Анной Асти перевел 1 000 000 рублей в "Российский Красный Крест" в помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холл"", — поделилась певица.

В сообщении Анна Асти заявила, что "произошла страшная трагедия" и выразила понимание необходимости поддержки всем пострадавшим. Артистка заявила, что "добро всегда побеждает зло" и призвала донатить других в помощь россиянам.

Отметим, что певица с начала полномасштабной войны в Украине ни разу не сообщала о необходимости поддерживать страну, где она родилась, а также украинцев, пострадавших из-за российской военной агрессии.

Напомним, что в Москве произошел теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл", где были убиты 139 россиян. Путин почти сутки не реагировал на инцидент, а когда выступил с заявлением, то обвинил Украину. На эти сообщения возразили в США, указав, что теракт совершил ИГИЛ, а американские разведывательные службы предупреждали Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления США о непричастности Украины к теракту в Москве.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали большой украинский город, который хотят стереть с лица земли.