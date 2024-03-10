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Популярная порнозвезда попала в кому: ее семья готовится к худшему

Порноактриса Эмили Уиллис находится месяц в коме после остановки сердца. Ее семья сообщила, что девушка может погибнуть, ведь ее жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Популярная американская порноактриса Эмили Уиллис находится в тяжелом состоянии. Актриса фильмов для взрослых попала в кому, после того как врачам удалось восстановить сердцебиение 25-летней девушки.

Популярная порнозвезда попала в кому: ее семья готовится к худшему

Американская порноактриса Эмили Уиллис. Фото из открытых источников

5 февраля Эмили Уиллис была срочно госпитализирована из популярного реабилитационного центра знаменитостей в Малибу. Порноактрису доставили в больницу, где, по словам ее отчима Майка Уиллиса, она находится в коме и борется за свою жизнь.

Отчим Эмили Уиллис опроверг слухи, что порноактриса попала в больницу из-за передозировки. По его словам, Эмили находилась в заведении для лечения, чтобы "преодолеть свои трудности", однако не объяснил какие именно и как долго звезда фильмов для взрослых там находилась. Отчим объяснил, что Эмили Уиллис мало ела и весила 36 килограммов, когда ее зарегистрировали в реабилитационном центре для помощи знаменитостям.

Несмотря на то, что Эмили Уиллис остается живой, она не приходит в сознание находясь в коме больше месяца. Врачи вызвали ее семью, чтобы попрощаться с девушкой, пока она жива и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Семья Уиллис запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы покрыть счета на лечение порноактрисы. В настоящее время было собрано 45 тыс. долларов на лечение находящейся в коме 25-летней девушки.

Эмили Уиллис родилась в Аргентине, однако впоследствии переехала в США. В 2017 году она начала свой путь порноактрисы и снялась более чем в 700 видео. Уиллис также была моделью и снималась в клипах американских певцов. В 2023 году на экраны вышел научно-фантастический триллер "Божественность", где Уиллис сыграла одну из ролей.

Порноактриса активно занималась соцсетями, в частности на Instagram Эмили Уиллис подписано более двух миллионов человек. Однако последние несколько месяцев актриса не публиковала новых сообщений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская порноактриса помогает с реабилитацией военных ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что американская порноактриса прилетела в Иран, чем озадачила местные власти.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13174287/emily-willis-porn-star-vegetative-coma-rehab-overdose.html
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