Популярная российская актриса впервые стала мамой в 53 года

Популярная российская актриса Марина Федункив, известная благодаря шоу "Comedy Woman", и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые стали родителями. Однако стоит отметить, что Марине на момент рождения ребенка было 53 года.

Марина Федунков (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский ресурс Стархит , актриса заморозила свои яйцеклетки еще до замужества по Стефано, поскольку, по ее словам, она очень ответственно подходила к этому моменту. Она объяснила, что имела в виду возможность реализации этой идеи, но не была уверена, наступит ли момент, когда она сможет стать матерью.

"Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И осознавала: может случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала с головы, максимально забила график. работой, чтобы не думать по этой теме. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится — и не случится", — разговорилась артистка.

Пара пока тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская певица стала мамой в третий раз . Украинская певица Джамала снова испытала радость материнства. Так, 24 мая, она в третий раз стала мамой, подарив своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного маленького принца. Малышу дали имя Алим-Сеит Бекир. Мальчик родился весом 3 кг и рост 50 см. Известно, что Джамала рожала в одном из роддомов.