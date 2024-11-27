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Популярная российская актриса впервые стала мамой в 53 года

Марина Федунков много лет назад решила заморозить свои яйцеклетки.

27 ноября 2024, 23:24
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Лиля Воробьева

Популярная российская актриса Марина Федункив, известная благодаря шоу "Comedy Woman", и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые стали родителями. Однако стоит отметить, что Марине на момент рождения ребенка было 53 года.

Популярная российская актриса впервые стала мамой в 53 года

Марина Федунков (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский ресурс Стархит , актриса заморозила свои яйцеклетки еще до замужества по Стефано, поскольку, по ее словам, она очень ответственно подходила к этому моменту. Она объяснила, что имела в виду возможность реализации этой идеи, но не была уверена, наступит ли момент, когда она сможет стать матерью.

"Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И осознавала: может случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала с головы, максимально забила график. работой, чтобы не думать по этой теме. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится — и не случится", — разговорилась артистка.

Пара пока тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская певица стала мамой в третий раз . Украинская певица Джамала снова испытала радость материнства. Так, 24 мая, она в третий раз стала мамой, подарив своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного маленького принца. Малышу дали имя Алим-Сеит Бекир. Мальчик родился весом 3 кг и рост 50 см. Известно, что Джамала рожала в одном из роддомов.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/rodivshaya-v-53-marina-fedunkiv-muzh-znal-chto-zadolgo-do-znakomstva-s-nim-ya-zamorozila-yaicekletki-5964060/
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