Популярная украинская певица показала, как выглядела до популярности (ФОТО)

Популярная украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева) показала, какой она была 4 года тому назад до того, как стала известной. Соответствующую публикацию девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

На архивном фото можно увидеть, что певица позирует в одежде серых тонов, практически без макияжа.

"И тут я такая... трудно выразить эмоции. Что скажете?" – спросила у своих подписчиков Jerry Heil.

И те не заставили ее долго ждать ответа на вопрос. Поклонники артистки пишут, что девушка сильно изменилась, хотя прошло не так много времени.

"Какой же был ребенок", "Как изменилась. Такие красивые щечки имела", "Скажу просто – офигеть", "С каждым годом все лучше и прекрасней", "Прекрасная", "Какая красивая", – комментировали публикацию пользователи.

Напомним, Jerry Heil является известной украинской певицей, которая стала популярной благодаря своим музыкальным каверам и видеоблогам. А после выхода песни "Охрана, отмена", она стала настоящей звездой в Украине. Эта композиция быстро завоевала любовь слушателей и вошла в пятерку лучших в Украине.

Фанаты не совсем поняли, почему девушка решилась на такой смелый поступок. И ответ оказался довольно простым: ради такой бурной реакции. Таким вот необычным способом певица захотела проверить, сколько негатива она услышит в свой адрес, если осуществит задуманное. Как сообщало издание "Комментарии", Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо. Знаменитость полностью побрилась на лысо, выложив в сеть соответствующее видео.

Jerry не стала скрывать, что ее почта до сих пор пополняется критикой фанатов о том, какую же ошибку она допустила. Она даже призналась, что подписчики писали ее маме, говоря о том, что им стыдно за необдуманный поступок своего кумира.

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