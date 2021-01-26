Популярная украинская певица показала, как выглядела до популярности (ФОТО)

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева) показала, какой она была 4 года тому назад до того, как стала известной. Соответствующую публикацию девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях.
Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil
На архивном фото можно увидеть, что певица позирует в одежде серых тонов, практически без макияжа.
И те не заставили ее долго ждать ответа на вопрос. Поклонники артистки пишут, что девушка сильно изменилась, хотя прошло не так много времени.
"Какой же был ребенок", "Как изменилась. Такие красивые щечки имела", "Скажу просто – офигеть", "С каждым годом все лучше и прекрасней", "Прекрасная", "Какая красивая", – комментировали публикацию пользователи.
Напомним, Jerry Heil является известной украинской певицей, которая стала популярной благодаря своим музыкальным каверам и видеоблогам. А после выхода песни "Охрана, отмена", она стала настоящей звездой в Украине. Эта композиция быстро завоевала любовь слушателей и вошла в пятерку лучших в Украине.
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