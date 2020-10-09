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Главная Новости Звезды персона Популярная украинская певица получила именную звезду на "Площади звезд"
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Популярная украинская певица получила именную звезду на "Площади звезд"

Табличка артистки стала 52-й по счету

сегодня, 18:53
Автор:

Любовь Блажко

Яркая представительница шоу-бизнеса Настя Каменских получила именную звезду на "Площади звезд". Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица получила именную звезду на "Площади звезд"

Настя Каменских. Фото: golos

Сама же Настя говорит, что такая награда означает, что поклонники ее слушают и любят, за что она очень благодарна. Она добавила, что эта звезда станет символом, который будет ей постоянно напоминать не останавливаться и уверенно шагать к своим целям. 

Известно, что церемония награждения прошла в одном из киевских торговых центров, на которой Настя произнесла трогательную речь.

"Для меня это – символ внимания и любви моих поклонников – всех, кто слушает, поддерживает и верит! Я безумно рада, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах", — говорит знаменитость. 

На снимках также можно увидеть, что искренне поздравить звезду пришло множество фанатов. Они заранее подготовились к этому радостному событию, потому что держали в руках плакаты с именем своего кумира. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Настя Каменских обнажилась на фото. Под снимками певица написала, что уверена в том, что весь окружающий мир состоит из энергии. И для того, чтобы получить от жизни все желаемое, необходимо просто настроиться на правильную волну. То есть начинать нужно со своих мыслей, а затем мечты станут вашей реальностью, уверена певица. 


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