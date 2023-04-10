Популярная украинская певица серьезно заболела: что произошло

Звездная исполнительница Анастасия Приходько рассказала поклонникам печальную новость. Переболев, она потеряла слух. О своих нынешних проблемах украинская певица рассказала в социальных сетях.

Анастасия Приходько (фото из открытых источников)

"Я очень сильно переболела, и осложнение уже два месяца. Самое главное для музыканта — слух. Но, к сожалению, ничего не меняется... Впервые ходила на "кукушку" Это просто ужас! Но слух не возвращается..." — признается Анастасия.

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Звезда не может догадаться, какая из болезней спровоцировала эти осложнения. Певица рассказала, что сначала лечилась медицинскими средствами, однако эти препараты не принесли результата. Сейчас Анастасия вспомнила про эффективные средства народной медицины.

"Народная медицина. Куда же без нее. Дексамитазон и все возможные лекарства в течение двух месяцев не дают ничего! Главное, на корону сдавала три раза, и это не она! Какая-то ярая болезнь меня догнала", — поделилась своими дальнейшими планами украинская певица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Анастасия Приходько рассказала, как хотела сменить пол . Анастасия Приходько известна в Украине как певица и общественный деятель. На днях артистка вспомнила свои подростковые годы и рассказала, что подумывала о смене статьи. Об этом она откровенно написала на своей странице в Instagram. Приходько присоединилась к игре в соцсети "13 фактов, которых вы точно не знали обо мне", где ответила на тринадцать вопросов. Однако среди ответов были как правдивые, так и ложные. Последним вопросом было: "В свое время я хотела сменить пол, потому что думала, что я некрасива и безобразна". Оно оказалось правдой.