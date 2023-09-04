Популярная звезда OnlyFans решила начать новую жизнь и ушла в монастырь

С момента появления OnlyFans многие смогли получить дополнительные доходы благодаря эротическому контенту, который они выкладывают в интернете. Некоторые модели смогли получить даже большие деньги за свои фото и видео. Так произошло с итальянской моделью Эми Буоно, которая теперь решила закрыться в монастыре в Сорренто.

Итальянская модель Эми Буоно. Фото из открытых источников

Женщина рассказывает, что начала работать в раннем возрасте, ведь она и ее мать не имели достаточно финансов. Эми Буоно говорит, что работала посудомойкой и танцовщицей в ночных клубах. Вскоре итальянка смогла поучаствовать в телевизионных шоу, а также работала моделью.

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"Но никогда у меня не было такой стабильности, как с OnlyFans. Это была легкая прибыль", – говорит Эми Буоно.

На пике популярности кто-то обнародовал видеоконтент Эми Буоно, размещенный на популярной платформе. Впоследствии эти видео увидели близкие девушки, в частности, ее мать и парень.

"Я снимала эти фильмы ради прибыли, я была эгоисткой, я не думала ни о ком, ни о своей семье, ни о своих близких. Теперь я знаю, что содержимое, которое я опубликовала в сети, не исчезнет. У меня не будет чистого имиджа", — говорит Буоно и добавляет, что пора сказать "достаточно" для такой работы.

25-летняя женщина вспомнила о нескольких случаях, когда люди подходили к ней на улице и забрасывали пошлыми словами, или предлагали сняться в порнофильмах. Теперь Буоно решила изменить свою жизнь и уйти в монастырь. В Instagram у модели появились отчеты по ее пребыванию в Сорренто. Бывшая звезда OnlyFans помогает монахиням в будничных делах и указывает, что они ее не осуждают, и, как говорит Эми Буоно, она хочет стать примером для всех, кто нуждается в искуплении и изменениях в жизни. Буоно рассказала, что сейчас это временное решение, но женщина также не исключила, что может в будущем дать обет и стать монахиней в монастыре.

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