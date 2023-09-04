logo

BTC/USD

25907.47

ETH/USD

1635.33

LTC/USD

64.08

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Популярная звезда OnlyFans решила начать новую жизнь и ушла в монастырь
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная звезда OnlyFans решила начать новую жизнь и ушла в монастырь

Контент Эми Буоно с платформы OnlyFans увидели ее родные. Теперь звезда решила оставить прежнюю работу и уйти в монастырь.

сегодня, 09:33
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

С момента появления OnlyFans многие смогли получить дополнительные доходы благодаря эротическому контенту, который они выкладывают в интернете. Некоторые модели смогли получить даже большие деньги за свои фото и видео. Так произошло с итальянской моделью Эми Буоно, которая теперь решила закрыться в монастыре в Сорренто.

Популярная звезда OnlyFans решила начать новую жизнь и ушла в монастырь

Итальянская модель Эми Буоно. Фото из открытых источников

Женщина рассказывает, что начала работать в раннем возрасте, ведь она и ее мать не имели достаточно финансов. Эми Буоно говорит, что работала посудомойкой и танцовщицей в ночных клубах. Вскоре итальянка смогла поучаствовать в телевизионных шоу, а также работала моделью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Но никогда у меня не было такой стабильности, как с OnlyFans. Это была легкая прибыль", – говорит Эми Буоно.

На пике популярности кто-то обнародовал видеоконтент Эми Буоно, размещенный на популярной платформе. Впоследствии эти видео увидели близкие девушки, в частности, ее мать и парень.

"Я снимала эти фильмы ради прибыли, я была эгоисткой, я не думала ни о ком, ни о своей семье, ни о своих близких. Теперь я знаю, что содержимое, которое я опубликовала в сети, не исчезнет. У меня не будет чистого имиджа", — говорит Буоно и добавляет, что пора сказать "достаточно" для такой работы.

25-летняя женщина вспомнила о нескольких случаях, когда люди подходили к ней на улице и забрасывали пошлыми словами, или предлагали сняться в порнофильмах. Теперь Буоно решила изменить свою жизнь и уйти в монастырь. В Instagram у модели появились отчеты по ее пребыванию в Сорренто. Бывшая звезда OnlyFans помогает монахиням в будничных делах и указывает, что они ее не осуждают, и, как говорит Эми Буоно, она хочет стать примером для всех, кто нуждается в искуплении и изменениях в жизни. Буоно рассказала, что сейчас это временное решение, но женщина также не исключила, что может в будущем дать обет и стать монахиней в монастыре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько в 2023 году уплатил Onlyfans налогов в бюджет Украины.

Также "Комментарии" писали о боксерке, которая неоднозначно отпраздновала свою победу в поединке и обнажила грудь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2023/08/31/64f07eb8e2704ec6398b45df.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!